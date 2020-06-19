Врач пояснила, почему в жару эпидемия коронавируса не идет на спад

Врач-инфекционист Тамара Утаганова во время онлайн-брифинга объяснила, почему с наступлением лета эпидемия коронавируса не идет на спад, а, наоборот, усиливается, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Предположения были, что в теплое время заражение коронавирусом может уменьшаться, хотя никто не прогнозировал, что он исчезнет на нет. Подъем заболеваний совпал с ослаблением, я думаю, здесь не прогнозы сыграли роль, а именно ослабление карантина и контакт людей. (...) Здесь ведется работа по выявлению бессимптомных носителей, которые являются опасными для окружающих. Вирус новый, как он себя поведет, практика покажет", - сказала Тамара Утаганова.



Также она пояснила, что бессимптомные и пациенты с легким течением лечению не подлежат.



"Жестких требований, как в начале у нас были, сейчас нет. Пациент может находиться дома. (...) Если домашние условия не позволяют, то предусматривается карантинный стационар, где может изолироваться человек. Лечению бессимптомно инфицированные и пациенты с легким течением не подлежат. Лечение ведется только в симптоматических случаях. Если есть какие-то изменения в ротоглотке, то это полоскание. И в случае повышения температуры тела до 38 градусов и больше, но иногда бывает, что пациент и с температурой 37,5 градуса очень тяжело переносит, тогда жаропонижающее", - поделилась врач.