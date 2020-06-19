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Экс-полицейский в Алматы признался в «подставе» таксиста, осужденного потом на 10 лет

Просмотров:303 Опубликовано: Сегодня, 19:50
Экс-полицейский в Алматы признался в «подставе» таксиста, осужденного потом на 10 лет
Кадр из видео
Алматы. 19 июня. КазТАГ – Бывший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности Мейрамбек Кузембаев в Алматы признался, что подставил таксиста Нурлана Джаменкеева, осужденного в последствии на 10 лет, сообщает «Время».

«12 июня сестре Джаменкеева позвонил незнакомый мужчина. Он заявил, что обладает ценной информацией по поводу брата, и готов встретиться за городом. Сестра тут же позвонила мне, я объяснил, что никуда ездить не надо: если человек хочет что-то рассказать, пусть встречается со мной. Причем официально, в офисе. Звонивший согласился и тут же приехал. Представился Мейрамбеком Турлановичем Кузембаевым, показал документы. Сказал, что он бывший полицейский, участвовавший в задержании Джаменкеева. Я вспомнил, что действительно видел его на кадрах оперативной съемки. И тут он сообщил, что решил признаться: пакет с наркотиками Джаменкееву подкинули», - сообщил адвокат Сержан Пралиев.

По словам юриста, 12 апреля 2019 года Джаменкеев, на тот момент зарабатывавший частным извозом, решил закончить смену, помыл машину на автомойке «и поехал в одно сомнительное место, чтобы расслабиться».

«Он употребил марихуану, после чего был задержан. Позже в его автомобиле обнаружили пакет с гашишем весом более 200 граммов. Джаменкеев факт употребления анаши подтвердил, но отрицал, что пакет принадлежит ему. Я сразу же написал ходатайство следователю с просьбой взять с пакета отпечатки пальцев, потожировые следы и направить их на ДНК-тест. Полицейские это требование проигнорировали», - сказал адвокат.

Он отметил, что «не услышал аргументы защиты и суд».

«У нас было множество претензий после просмотра видеозаписи задержания. Например, у Джаменкеева отобрали ключи от автомобиля и положили их в прозрачный файл, но он слышал, как машину открывают с помощью брелока, о чем спрашивал оперативников. В разговоре у полицейских перед осмотром автомобиля звучит фраза: «Все на месте?» Да и в целом видно, что запись перемонтирована, ее останавливали, возобновляли... Одним словом, есть нарушения. Уже тогда появились мысли, что Нурлана могли подставить. Такие дела, к сожалению, идут по накатанной: судья выяснил, чья машина, и сделал вывод, кому принадлежат наркотики. Дали моему подзащитному 10 лет, в апелляции приговор оставили без изменений, а Верховный суд отказал Джаменкееву в рассмотрении кассационной жалобы. Разумеется, мы не сдавались, готовы были бороться и дальше, но тут случился совершенно неожиданный поворот», - рассказал юрист.

Юрист предоставил журналистам видеозапись допроса экс-полицейского.

«Действительно, мужчина, представившийся экс-сотрудником полиции, заявил о том, что он и его коллеги во время задержания открывали автомобиль Джаменкеева, чтобы знакомый одного из оперов мог подкинуть туда наркотики. И на оперативной видеозаписи этот человек тоже появляется в кадре!» - говорится в сообщении.

По словам адвоката, Кузембаев заявил, что был еще один эпизод, когда полицейские провоцировали человека на продажу наркотиков.

«По его словам, он даже пошел в суд и дал показания, после чего подсудимого оправдали. Я в базе посмотрел это дело – эти слова соответствуют действительности! Кроме того, Кузембаев подтвердил, что никто из родственников Джаменкеева не предлагал ему деньги в обмен на эти показания. Он готов повторить свои слова в суде, правда, теперь опасается за свою жизнь. Именно поэтому я вместе с общественным защитником направил в Верховный суд ходатайство с просьбой о возбуждении производства по уголовному делу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Очень надеюсь, что в последней инстанции нас услышат. Я не припомню, чтобы сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в операции по задержанию подозреваемого, впоследствии публично заявил о том, что человека подставили. Да, Джаменкеев виновен в том, что употреблял наркотики, но не сажать ведь на 10 лет за марихуану! Гашиш он не возил и им не торговал», - заключил Пралиев.



Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 3 )

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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 20:53
Цитата: kochevneg
Наверное совесть замучала, если так, то это хорош

Сериалов насмотрелись, ещё и на ночь?
 
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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 20:47
Пипец.. без коментарии

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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kochevneg (Посетители) Сегодня, 20:27
Наверное совесть замучала, если так, то это хорошо

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
 

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