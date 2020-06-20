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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На Bek Air снова подают иск

Просмотров:414 Опубликовано: Сегодня, 10:16
На Bek Air снова подают иск
Фото из открытых источников
В Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Казахстана (КЗПП) продолжают поступать обращения от клиентов авиакомпании АО "Бек Эйр", купивших билеты на отмененные затем рейсы, передает Tengrinews.kz

Уже после судебного процесса, который Комитет выиграл 17 июня, к сегодняшнему дню поступило еще порядка 20 заявлений о нарушенных правах потребителя и представления в связи с этим интересов в суде.

КЗПП будет до конца отстаивать права казахстанских потребителей. Сейчас юристы Комитета готовят материалы для второго иска к авиакомпании АО "Бек Эйр" в Турксибский районный суд Алматы.

В связи с чем, напоминаем, что для представления интересов в суде потребителям необходимо направить в Комитет по защите прав потребителей заявление установленной формы, которую можно скачать на сайте по ссылке.

Заявления принимаются через портал электронного правительства и Telegram - бот kzpp_bot.

Вместе с заявлением необходимо также приложить:

- копии документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении);

- копии документов, подтверждающих оплату (фискальный чек и тому подобное);

- копию билета;

- сведения о банковских реквизитах заявителя (банковская выписка);

- документы, подтверждающие, что ранее потребитель уже обращался в Bek Air по данному вопросу (копии, скрины и другое).


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 10:46
Если есть билет, то фискальный чек зачем?
 
 

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