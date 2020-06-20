На Bek Air снова подают иск

В Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Казахстана (КЗПП) продолжают поступать обращения от клиентов авиакомпании АО "Бек Эйр", купивших билеты на отмененные затем рейсы, передает Tengrinews.kz
Уже после судебного процесса, который Комитет выиграл 17 июня, к сегодняшнему дню поступило еще порядка 20 заявлений о нарушенных правах потребителя и представления в связи с этим интересов в суде.
КЗПП будет до конца отстаивать права казахстанских потребителей. Сейчас юристы Комитета готовят материалы для второго иска к авиакомпании АО "Бек Эйр" в Турксибский районный суд Алматы.
В связи с чем, напоминаем, что для представления интересов в суде потребителям необходимо направить в Комитет по защите прав потребителей заявление установленной формы, которую можно скачать на сайте по ссылке
.
Заявления принимаются через портал
электронного правительства и Telegram - бот kzpp_bot.
Вместе с заявлением необходимо также приложить:
- копии документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении);
- копии документов, подтверждающих оплату (фискальный чек и тому подобное);
- копию билета;
- сведения о банковских реквизитах заявителя (банковская выписка);
- документы, подтверждающие, что ранее потребитель уже обращался в Bek Air по данному вопросу (копии, скрины и другое).