По 3000 долларов выплатят туристам, заразившимся коронавирусом в Узбекистане

В случае заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане иностранный турист получит компенсацию в 3000 долларов.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности", согласно которому в респбулике внедряется система санитарно-эпидемиологической безопасности Uzbekistan. Safe travel guaranteed, призванная стать своеобразной "подушкой безопасности" для иностранных туристов, передает Today.kz со ссылкой на gazeta.uz.



В рамках этой системы создается Фонд безопасного туризма. Источником его финансирования станут 20 млрд сумов из Антикризисного фонда, а также взносы за сертификацию. Председатель Национальной палаты инновационного здравоохранения Равшан Изамов заявил, что местные и иностранные туристы должны быть уверены в том, что они находятся в безопасности.



"Они должны быть уверены, что коронавирусная инфекция в любом формате — не только вирус, не только бактерии, но и любая другая проблема касательно санитарно-эпидемиологического благополучия — их не коснется. Туроператоры, отели и все, кто связан с индустрией туризма, будут подавать [заявку] на специальный сертификат, которые будет выдаваться при выполнении ряда необходимых требований… Наличие данного сертификата дает возможность им работать с туристами", — сказал он.



Говоря о взносах за получение сертификата, Равшан Изамов отметил, что система сертификации для предпринимателей будет действовать на добровольной основе. Как мы сообщали ранее, владельцы гостиниц, кафе, ресторанов, частных культурных учреждений и развлекательных объектов для туристов должны будут подать заявку в центр при Госкомтуризма. Сертификат будет выдаваться тем объектам, которые будут соответствовать стандартам. Их включат в Реестр объектов безопасного туризма.



На объектах, находящихся в ведении государства, эти меры будут внедрены в обязательном порядке.



"В случае заражения иностранного туриста коронавирусной инфекцией он получит в качестве компенсации 3000 долларов. Подобная практика широко применяется во многих странах мира. Оказание услуг иностранным туристам в период карантина со стороны туроператора может осуществляться только на объектах, вошедших в реестр „Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано“. Управление административным советом туристических зон поручено главе правительства", — отмечается в сообщении.



Дополнительно отмечается, что средства, полученные от реализации государственных активов — туристических объектов в части бюджетных отчислений, будут направляться в Фонд развития туризма на формирование современной инфраструктуры. От передачи в частные руки комплексов на территории туристических зон 75% будут получать дирекции этих зон и 25% — Фонд развития туризма.