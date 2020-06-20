Михаила Ефремова признали вменяемым

Специалисты признали вменяемым актера Михаила Ефремова, сообщает zakon.kz.
Как отмечает "Московский комсомолец", освидетельствование проходило в рамках расследования уголовного дела о ДТП, которое актер устроил в состоянии опьянения в центре Москвы и в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захарова.
Судебно-психиатрическая экспертиза проходила в одной из больниц Москвы. В состав комиссии входили психолог, психиатр и невролог.
В ходе осмотра актер был вежлив, вел себя корректно, однако находился в депрессивном состоянии.
Ефремов также не стал отрицать, что употреблял наркотические вещества и рассказал врачам о регулярных загулах с употреблением спиртного.
Также Ефремов заявил, что практически ничего не помнит, что произошло в тот злополучный вечер.
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