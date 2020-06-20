«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 20 Июня
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.79 KZT
  • €1 = 452.77 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Михаила Ефремова признали вменяемым

Просмотров:385 Опубликовано: Сегодня, 14:49
Михаила Ефремова признали вменяемым
Фото из открытых источников
Специалисты признали вменяемым актера Михаила Ефремова, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Московский комсомолец", освидетельствование проходило в рамках расследования уголовного дела о ДТП, которое актер устроил в состоянии опьянения в центре Москвы и в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захарова.

Судебно-психиатрическая экспертиза проходила в одной из больниц Москвы. В состав комиссии входили психолог, психиатр и невролог.

В ходе осмотра актер был вежлив, вел себя корректно, однако находился в депрессивном состоянии.

Ефремов также не стал отрицать, что употреблял наркотические вещества и рассказал врачам о регулярных загулах с употреблением спиртного.

Также Ефремов заявил, что практически ничего не помнит, что произошло в тот злополучный вечер.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Сегодня, 16:54
Миша хороший актёр,умный мужик и я кстати подписан на его канал, НО он дебил по определению нафига под кайфом летать по столице искать на жопу приключения и он их нашёл.
Его конечно же практически отмазали и он отдал много денег пострадавшей стороне,но опять но,как жить теперь с таким грузом не приведи господь намного меньший грех меня тяготит по жизни до сих пор и как ему теперь? Дурак Мишаня это конец.

Не люблю "баранов",но баранину люблю.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика