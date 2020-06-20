Правила пересечения границы изменили в Казахстане

Внесены изменения в порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности, передает Tengrinews.kz.
Согласно правилам, разрешен выезд граждан Казахстана в страны, с которыми по решению правительства Казахстана возобновлено прямое воздушное сообщение, и въезд в Республику Казахстан гражданам указанных стран.
"Основные условия для иностранцев - соблюдение визовых требований, иностранец должен быть гражданином страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение, и следовать из данной страны прямым рейсом. Прямыми воздушными рейсами для въезда в Казахстан также могут воспользоваться иностранцы, которым в соответствии с настоящим порядком разрешен въезд в страну", - отметили в КНБ.
Кроме того, разрешено пересечение государственной границы Казахстана: иностранцам из состава экипажей морских судов, следующим в Казахстан вне экипажей для смены - при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов; владельцам грузов, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность в Республике Казахстан - при представлении документов, подтверждающих, осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечню и образцам документов, утверждаемых Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан); родителям (опекунам или попечителям), сопровождающим несовершеннолетних граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) - при наличии приглашений заграничного учебного заведения и официального разрешения на въезд в иностранное государство в указанных целях.
"При выезде из страны гражданам Казахстан необходимо самостоятельно уточнять действующие ограничения и возможность въезда в страну, куда планируется поездка", - заключили в КНБ.
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