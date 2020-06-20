Правила пересечения границы изменили в Казахстане

Внесены изменения в порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности, передает Tengrinews.kz.



Согласно правилам, разрешен выезд граждан Казахстана в страны, с которыми по решению правительства Казахстана возобновлено прямое воздушное сообщение, и въезд в Республику Казахстан гражданам указанных стран.



"Основные условия для иностранцев - соблюдение визовых требований, иностранец должен быть гражданином страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение, и следовать из данной страны прямым рейсом. Прямыми воздушными рейсами для въезда в Казахстан также могут воспользоваться иностранцы, которым в соответствии с настоящим порядком разрешен въезд в страну", - отметили в КНБ.



Кроме того, разрешено пересечение государственной границы Казахстана:

иностранцам из состава экипажей морских судов, следующим в Казахстан вне экипажей для смены

- при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;

владельцам грузов, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность в Республике Казахстан

- при представлении документов, подтверждающих, осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечню и образцам документов, утверждаемых Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);

родителям (опекунам или попечителям), сопровождающим несовершеннолетних граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов)

- при наличии приглашений заграничного учебного заведения и официального разрешения на въезд в иностранное государство в указанных целях.



"При выезде из страны гражданам Казахстан необходимо самостоятельно уточнять действующие ограничения и возможность въезда в страну, куда планируется поездка", - заключили в КНБ.