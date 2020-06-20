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Правила пересечения границы изменили в Казахстане

Просмотров:901 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Правила пересечения границы изменили в Казахстане
Иллюстративное фото с сайта ic24.kz
Внесены изменения в порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности, передает Tengrinews.kz.

Согласно правилам, разрешен выезд граждан Казахстана в страны, с которыми по решению правительства Казахстана возобновлено прямое воздушное сообщение, и въезд в Республику Казахстан гражданам указанных стран.

"Основные условия для иностранцев - соблюдение визовых требований, иностранец должен быть гражданином страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение, и следовать из данной страны прямым рейсом. Прямыми воздушными рейсами для въезда в Казахстан также могут воспользоваться иностранцы, которым в соответствии с настоящим порядком разрешен въезд в страну", - отметили в КНБ.

Кроме того, разрешено пересечение государственной границы Казахстана:
иностранцам из состава экипажей морских судов, следующим в Казахстан вне экипажей для смены
- при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;
владельцам грузов, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность в Республике Казахстан
- при представлении документов, подтверждающих, осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечню и образцам документов, утверждаемых Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);
родителям (опекунам или попечителям), сопровождающим несовершеннолетних граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов)
- при наличии приглашений заграничного учебного заведения и официального разрешения на въезд в иностранное государство в указанных целях.

"При выезде из страны гражданам Казахстан необходимо самостоятельно уточнять действующие ограничения и возможность въезда в страну, куда планируется поездка", - заключили в КНБ.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 18:59
tolk,
дорожник,
Турция, Китай, Южная Корея, Таиланд, Грузия, Япония

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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Expert (Посетители) Сегодня, 17:42
А в Узбекистан можно? А в Киргизию?
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 16:36
А с РФ Казахстан восстановил воздушное сообщение?

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Bass66
  • Василий Кравчук
  • дорожник
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:40
А автомобилем в (из) Россию можно?
 
 

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