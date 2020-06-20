"У нас полный хаос". Алматинский врач записал устрашающее аудио

В Сеть попало аудиосообщение врача одной из Алматинских больниц. Мужчина рассказывает о ситуации в стране с коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Аудиосообщение врача читатели переслали на редакционный WatsApp-номер +7 777 001 4499. Автор сообщения подчеркивает, что "ситуация очень серьезная в Казахстане" и надеется, что "ему, как врачу, поверят".



"У меня два хирурга заболели, которые контактировали с зараженными, работали. Один в реанимации лежал, еле-еле выкарабкался, второй сейчас залег. А сегодня заболел наш зав.кафедры, мы втроем живем можно сказать. Скорей всего и мы инфицированы.



Больницы переполнены. У нас реанимация заполнена. Аппаратов не хватает. Это правда. Больных даже средней тяжести оставляют дома, их не забирают. Никто лекарств вам не даст. Поэтому еще раз говорю, берегите себя", - говорит он.



По его словам, "сейчас никто ничем не хочет заниматься", так как усиление карантина приведет к "социальному взрыву", ведь люди "устали сидеть дома и остались без денег".



"У нас полный хаос. Никто ничего не хочет делать, все отпустили ситуацию, боятся конфликта. Но что ослабили карантин, я не знаю, как назвать. У хирургов руки опускаются", - признается он.



Как оказалось, это сообщение действительно отправил действующий врач одной из алматинских больниц. В медучреждении прокомментировали данную аудиозапись.



19 июня в WhatApp распространилась информация от имени врача Городской клинической больницы №4, в которой говорится о ситуации с коронавирусной инфекцией. По данному факту Службой внутреннего аудита проведено служебное расследование.



"Данная аудиозапись была предназначена для узкого круга близких людей врача и была отправлена в закрытый чат родственников в Жезказгане. Таким образом, врач надеялся призвать близких к социальной ответственности, к настороженности и к соблюдению мер профилактики, так как узнал о готовящемся семейном торжестве. Он призвал родных отказаться от проведения семейных мероприятий, сохранять режим личного карантина. Озвученное в голосовом сообщении, не соответствует действительности и приведено им для убеждения родственников", - пояснила и.о. главного врача ГКБ №4 Айман Байзолданова.



"По ситуации с заражением хирургов вирусом Covid-19, два врача хирурга находятся на домашнем карантине, у одного врача повторный тест показал отрицательный результат и он приступает к работе. Клиника работает в штатном режиме с соблюдением карантинных мер: вход и посещение пациентов запрещены, сопровождение больных в приемном покое ограничены, функционирует фильтр осмотра пациентов с клиникой ОРВИ, гриппа и тяжелых острых респираторных инфекций. Пациенты получают лечение в полном объеме", - также пояснила Айман Байзолданова.



Ранее руководитель горздрава Камалжан Надыров рассказывал, что в Алматы растет количество поступающих пациентов с коронавирусом.



"У наших специалистов резервы на исходе, они не безграничные. Еще раз призываю население быть более ответственным к требованиям", - говорил он.