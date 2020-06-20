«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 20 Июня
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.79 KZT
  • €1 = 452.77 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"У нас полный хаос". Алматинский врач записал устрашающее аудио

Просмотров:327 Опубликовано: Сегодня, 17:01
"У нас полный хаос". Алматинский врач записал устрашающее аудио
Иллюстративное фото Pixabay.com
В Сеть попало аудиосообщение врача одной из Алматинских больниц. Мужчина рассказывает о ситуации в стране с коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Аудиосообщение врача читатели переслали на редакционный WatsApp-номер +7 777 001 4499. Автор сообщения подчеркивает, что "ситуация очень серьезная в Казахстане" и надеется, что "ему, как врачу, поверят".

"У меня два хирурга заболели, которые контактировали с зараженными, работали. Один в реанимации лежал, еле-еле выкарабкался, второй сейчас залег. А сегодня заболел наш зав.кафедры, мы втроем живем можно сказать. Скорей всего и мы инфицированы.

Больницы переполнены. У нас реанимация заполнена. Аппаратов не хватает. Это правда. Больных даже средней тяжести оставляют дома, их не забирают. Никто лекарств вам не даст. Поэтому еще раз говорю, берегите себя", - говорит он.

По его словам, "сейчас никто ничем не хочет заниматься", так как усиление карантина приведет к "социальному взрыву", ведь люди "устали сидеть дома и остались без денег".

"У нас полный хаос. Никто ничего не хочет делать, все отпустили ситуацию, боятся конфликта. Но что ослабили карантин, я не знаю, как назвать. У хирургов руки опускаются", - признается он.

Как оказалось, это сообщение действительно отправил действующий врач одной из алматинских больниц. В медучреждении прокомментировали данную аудиозапись.

19 июня в WhatApp распространилась информация от имени врача Городской клинической больницы №4, в которой говорится о ситуации с коронавирусной инфекцией. По данному факту Службой внутреннего аудита проведено служебное расследование.

"Данная аудиозапись была предназначена для узкого круга близких людей врача и была отправлена в закрытый чат родственников в Жезказгане. Таким образом, врач надеялся призвать близких к социальной ответственности, к настороженности и к соблюдению мер профилактики, так как узнал о готовящемся семейном торжестве. Он призвал родных отказаться от проведения семейных мероприятий, сохранять режим личного карантина. Озвученное в голосовом сообщении, не соответствует действительности и приведено им для убеждения родственников", - пояснила и.о. главного врача ГКБ №4 Айман Байзолданова.

"По ситуации с заражением хирургов вирусом Covid-19, два врача хирурга находятся на домашнем карантине, у одного врача повторный тест показал отрицательный результат и он приступает к работе. Клиника работает в штатном режиме с соблюдением карантинных мер: вход и посещение пациентов запрещены, сопровождение больных в приемном покое ограничены, функционирует фильтр осмотра пациентов с клиникой ОРВИ, гриппа и тяжелых острых респираторных инфекций. Пациенты получают лечение в полном объеме", - также пояснила Айман Байзолданова.

Ранее руководитель горздрава Камалжан Надыров рассказывал, что в Алматы растет количество поступающих пациентов с коронавирусом.

"У наших специалистов резервы на исходе, они не безграничные. Еще раз призываю население быть более ответственным к требованиям", - говорил он.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-3
  • Марс
  • Барабашка
  • sake bakeevich
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Freeman81
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 17:49
Все под копирку... ( с Италии с Испании).
Дальше будут гробы снимать (пустые для устрашения)..
Потом типа военных увязающих гробы ( пустые)..
Эх побойтесь Всевышнего..

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика