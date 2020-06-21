Алматы. 21 июня. КазТАГ - Казахстанцы наблюдают солнечное затмение, передает корреспондент агентства.



21 июня жители Земли наблюдают за так называемым солнечным затмением «кольцо огня» – это особый вариант солнечного затмения, при котором Луна находится дальше всего от Земли на своей эллиптической орбите, поэтому она не полностью закрывает солнечный диск, а лишь перекрывает только внутреннюю часть Солнца, и его кромка остается видимой.



В Нур-Султане затмение началось в 11.30 и продлится до 13.42 (наибольшая фаза в 12.35); в Алматы солнечное затмение наблюдается с 11.16 до 14.06 (наибольшая фаза в 12.40); в Байконыре затмение началось в 11.07 (наибольшая фаза на 12.18), завершится солнечное затмение в 13.33; в Актау – с 11.56 по 14.06 (наибольшая фаза в 12.58).



Ученые отмечают, что это будет самое короткое и самое глубокое кольцевое солнечное затмение 2020 года. Специалисты также напоминают, что на Солнце невооруженным взглядом смотреть нельзя, и нужно обязательно использовать специальные солнечные фильтры.



Прямую трансляцию можно посмотреть на канале CosmoSapiens в YouTube.



