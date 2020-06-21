«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Июня
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.79 KZT
  • €1 = 452.77 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Шок-видео: парень и девушка спрыгнули с восьмого этажа высотки в Нур-Султане

Просмотров:604 Опубликовано: Вчера, 22:15
Шок-видео: парень и девушка спрыгнули с восьмого этажа высотки в Нур-Султане
Установлено, что 31-летний мужчина и 34-летняя женщина проживали вместе
В Нур-Султане двое молодых людей пытались покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с восьмого этажа высотки, передает Neonomad.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Вызов о падении человека поступил в дежурную часть 21 июня в 18:45.

В Сети появилось видео очевидцев происшествия. Сообщается, что ЧП произошло в ЖК «Инфинити». На кадрах видно, как девушка стоит на оконном карнизе и собирается спрыгнуть. В это время до нее пытаются дотянуться полицейские из соседних окон. Одновременно другая группа спасателей предприняла попытку добраться до восьмого этажа с помощью спецтехники.

Однако все эти действия оказались тщетными – в какой-то момент девушка все-таки решилась прыгнуть вниз.

«Из окна восьмого этажа по улице Кабанбай батыра выпал парень. На место незамедлительно выехали экстренные службы. Вслед за парнем, спустя минут сорок, из этого же окна спрыгнула девушка. Она упала на куб жизни, который растянул ДЧС. Оба доставлены в больницу», – сообщили в полиции.

Установлено, что 31-летний мужчина и 34-летняя женщина проживали вместе. На момент осмотра в квартире больше никого не обнаружено. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).





Источник: Neonomad
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика