Шок-видео: парень и девушка спрыгнули с восьмого этажа высотки в Нур-Султане

В Нур-Султане двое молодых людей пытались покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с восьмого этажа высотки, передает Neonomad.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.Вызов о падении человека поступил в дежурную часть 21 июня в 18:45.В Сети появилось видео очевидцев происшествия. Сообщается, что ЧП произошло в ЖК «Инфинити». На кадрах видно, как девушка стоит на оконном карнизе и собирается спрыгнуть. В это время до нее пытаются дотянуться полицейские из соседних окон. Одновременно другая группа спасателей предприняла попытку добраться до восьмого этажа с помощью спецтехники.Однако все эти действия оказались тщетными – в какой-то момент девушка все-таки решилась прыгнуть вниз.«Из окна восьмого этажа по улице Кабанбай батыра выпал парень. На место незамедлительно выехали экстренные службы. Вслед за парнем, спустя минут сорок, из этого же окна спрыгнула девушка. Она упала на куб жизни, который растянул ДЧС. Оба доставлены в больницу», – сообщили в полиции.Установлено, что 31-летний мужчина и 34-летняя женщина проживали вместе. На момент осмотра в квартире больше никого не обнаружено. Обстоятельства происшествия выясняются.По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).