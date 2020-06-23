499 зараженных коронавирусом зарегистрировали за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (21 июня) в Казахстане выявлено 499 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz.



Прирост составил 2,8 процента.



город Шымкент - 61 (4,7 процента)

город Нур-Султан - 59 (1,8 процента)

Карагандинская область - 53 (2,8 процента)

город Алматы - 39 (1,2 процента)

Атырауская область - 35 (2,4 процента)

Костанайская область - 33 (10,2 процента)

Восточно-Казахстанская область - 31 (7,2 процента)

Западно-Казахстанская область - 29 (2,5 процента)

Актюбинская область - 25 (4,0 процента)

Туркестанская область - 22 (3,7 процента)

Северо-Казахстанская область - 21 (9,3 процента)

Акмолинская область - 21 (6,4 процента)

Павлодарская область - 21 (4,2 процента)

Кызылординская область - 17 (3,1 процента)

Жамбылская область -16 (2,7 процента)

Алматинская область - 14 (2,4 процента)

Мангистауская область - 2 (0,5 процента)



Выписан по выздоровлении 261 человек, зарегистрировано 7 летальных случаев.



Всего в стране выявлен 18 231 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 158 человек. Летальных случаев - 127.