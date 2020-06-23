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499 зараженных коронавирусом зарегистрировали за сутки в Казахстане

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 07:40
499 зараженных коронавирусом зарегистрировали за сутки в Казахстане
Из архивов Tengrinews.kz
За прошедшие сутки (21 июня) в Казахстане выявлено 499 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz.

Прирост составил 2,8 процента.

город Шымкент - 61 (4,7 процента)
город Нур-Султан - 59 (1,8 процента)
Карагандинская область - 53 (2,8 процента)
город Алматы - 39 (1,2 процента)
Атырауская область - 35 (2,4 процента)
Костанайская область - 33 (10,2 процента)
Восточно-Казахстанская область - 31 (7,2 процента)
Западно-Казахстанская область - 29 (2,5 процента)
Актюбинская область - 25 (4,0 процента)
Туркестанская область - 22 (3,7 процента)
Северо-Казахстанская область - 21 (9,3 процента)
Акмолинская область - 21 (6,4 процента)
Павлодарская область - 21 (4,2 процента)
Кызылординская область - 17 (3,1 процента)
Жамбылская область -16 (2,7 процента)
Алматинская область - 14 (2,4 процента)
Мангистауская область - 2 (0,5 процента)

Выписан по выздоровлении 261 человек, зарегистрировано 7 летальных случаев.

Всего в стране выявлен 18 231 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 158 человек. Летальных случаев - 127.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Mackoi (Посетители) Сегодня, 09:16
Сейчас болеют по статистике 0,1 % от населения Казахстана. Как показывает ситуация в других странах когда количество заболевших достигает 0,5 % от населения эпидемия идет на спад. Поэтому у нас эпидемия пойдет на спад тогда, когда количество заболевших достигнет 70 000 человек.
 
 

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