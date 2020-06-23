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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Китае призвали готовиться к отключению от долларовых платежных систем

Просмотров:678 Опубликовано: Сегодня, 08:06
В Китае призвали готовиться к отключению от долларовых платежных систем
© EPA
Властям Китая необходимо всерьез готовиться к отключению страны от долларовой платежной системы. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай, передает Tengrinews.kz со ссылкой на South China Morning.

Китай, как и почти весь мир, использует при долларовых расчетах Межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT и Систему межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.

По словам Синхая, Китаю нужно подготовиться к отключению от SWIFT и CHIPS заранее, по-настоящему, а не только психологически. Синхай подчеркивает, что зависимость от систем долларовых расчетов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.

Также он отмечает, что в будущем доллар США ждет обесценивание, что крайне негативно повлияет на Китай, так как у КНР есть порядка 2 триллионов долларов в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.

Чтобы компенсировать внешнее финансовое давление, Китаю нужно заняться "интернационализацией" юаня, уверен Синхай.

"Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких опасений", - пояснил Синхай.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 10:37
Pontilimo1980,
По-моему уже второй раз уже отказываться хочет Китай.
 
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  • Aktauskii
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:37
Китай сказал - Китай сделает!
Этим заявлением китайцы не угрожают, они дают подсказку... ;)
 
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  • Freeman81
  • Василий Кравчук
  • Daulet201999
  • Pinochet
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 10:06
Да я уже 20 лет как слышу как отказываются от долларов. То Турция (люди рвали доллары)..
То в России ( бабки рвали доллары)

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • Freeman81
  • Василий Кравчук
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:21
Цитата: Daulet201999
А где наш Алтын, который так расхваливал Назарбаев ?

почил в бозе и лсава богу.
чем обьединяться с деревянным, лучше уж тогда ввести вечнозеленый
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Freeman81
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 09:20
А где наш Алтын, который так расхваливал Назарбаев ?
 
 

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