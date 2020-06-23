В Китае призвали готовиться к отключению от долларовых платежных систем

Властям Китая необходимо всерьез готовиться к отключению страны от долларовой платежной системы. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай, передает Tengrinews.kz со ссылкой на South China Morning.



Китай, как и почти весь мир, использует при долларовых расчетах Межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT и Систему межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.



По словам Синхая, Китаю нужно подготовиться к отключению от SWIFT и CHIPS заранее, по-настоящему, а не только психологически. Синхай подчеркивает, что зависимость от систем долларовых расчетов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.



Также он отмечает, что в будущем доллар США ждет обесценивание, что крайне негативно повлияет на Китай, так как у КНР есть порядка 2 триллионов долларов в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.



Чтобы компенсировать внешнее финансовое давление, Китаю нужно заняться "интернационализацией" юаня, уверен Синхай.



"Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких опасений", - пояснил Синхай.