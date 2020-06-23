Отсрочки по кредитам продлили в Казахстане

Казахстанским бизнесменам дали возможность продлить отсрочку по кредитам или рефинансировать долг по льготным условиям госпрограмм. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На заседании правительства Абылкасымова сообщила, что с 16 марта по 15 июня для физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) была предоставлена отсрочка платежей по кредитам. За этот период отсрочкой воспользовались 1,8 миллиона человек, или 34 процента от всех заемщиков-физлиц. Сумма отсроченных платежей составила 268 миллиардов тенге.



За реструктуризацией кредита обратились 12,4 тысячи субъектов МСБ, это 41,5 процента от заемщиков МСБ, имеющих банковские кредиты. Общая сумма реструктуризированных платежей составила 165 миллиардов тенге.



"Несмотря на завершение режима ЧП, восстановление деятельности предприятий МСБ происходит неравномерно и не в полной мере. Наблюдается сокращение объема спроса на товары и услуги, упали обороты и выручка, следовательно, снизилась возможность обслуживания обязательств по полученным кредитам.



Реализовываются дополнительные меры поддержки субъектов МСБ. С 16 июня по 15 сентября 2020 года субъект МСБ вправе обратиться в банк или микрофинансовую организацию с заявлением о предоставлении дополнительных мер поддержки. Кредитные организации индивидуально по каждому предпринимателю оценят его финансовое состояние, влияние ЧП и карантина на финансово-хозяйственную деятельность и перспективы восстановления финансового состояния субъекта МСБ. При очевидном ухудшении будут предложены два направления поддержки", - рассказала Абылкасымова.



Первое направление - предоставление отсрочки платежей на период, "достаточный для восстановления финансового состояния". Глава агентства заверила, что данная мера не приведет к существенному росту долговой нагрузки бизнеса, так как выплата отсроченных платежей по кредиту будет распределена до даты полного погашения займа либо по окончании срока займа в течение дополнительного периода, равного времени отсрочки.



Второе - рефинансирование кредита по льготным условиям в рамках госпрограмм поддержки субъектов предпринимательства, обслуживающих кредиты по рыночным ставкам.



"Такой возможностью смогут воспользоваться все субъекты МСБ, в том числе ранее получившие отсрочку", - добавила она.