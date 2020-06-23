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Что грозит бессимптомным носителям за нарушение карантина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:44
Что грозит бессимптомным носителям за нарушение карантина
Фото:elements.envato.com
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, чем грозит нарушение карантина бессимптомным носителям, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По ее словам, бессимптомные носители в обязательном порядке подписывают документ, в котором обязуются выполнять требования по домашнему карантину в течение 14 дней. Если режим самоизоляции будет нарушен, то могут быть применены административные меры - штраф.

"А если будет установлено, что он, нарушив карантинные меры, послужил причиной заболевания других, то это может рассматриваться в рамках уголовного законодательства как умышленное заражение. При этом есть информационные технологии, которые позволяют отслеживать, соблюдают бессимптомные носители режим самоизоляции или нет", - заявила Есмагамбетова.

Кроме того, ведущий инфекционист РК, профессор Динагуль Баешева порекомендовала бессимптомным носителям при самоизоляции организовать себе хорошо проветриваемую комнату. При этом избегать кондиционеров, которые являются фактором реализации заболевания.

"Нужно стараться не провоцировать организм. Это должна быть обычная комнатная температура. Два раза в день проветривать. При встрече с лицами из семьи нужно надевать маску обоим лицам. Должна быть отдельная посуда. Избегать контактов. 14 дней максимально выдержать и не контактировать", - сказала она.

За прошедшие сутки (22 июня) в Казахстане выявлено 499 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлен 18 231 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 158 человек. Летальных случаев - 127.


Источник: today.kz
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