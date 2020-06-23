Пять женщин скончались от коронавируса в Атырауской области

Сразу пять летальных случаев от COVID-19 зарегистрировали в Атырауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. В общем число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло четырнадцати.



Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Атырауской области. По информации ведомства, все скончавшиеся - женщины, 1978, 1976, 1960, 1943, 1963 годов рождения.



42-летняя жительница Атырау поступила в отделение реанимации второй областной больницы 18 июня с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой формы, у нее был взят анализ на COVID-19. Пациентка была доставлена в медучреждение с сопутствующим диагнозом "злокачественное новообразование прямой кишки", ранее прошла три курса химиотерапии. 19 июня состояние пациентки ухудшилось, в 22.30 была диагностирована клиническая смерть. Посмертный диагноз: коронавирусная инфекция, септический шок, полиорганная недостаточность.



44-летняя жительница Кульсары Жылыойского района поступила в инфекционный стационар второй областной больницы 12 июня с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы", наблюдалась дыхательная недостаточность 3-й степени. Состояние при поступлении оценивалось как крайне тяжелое, нестабильное за счет дыхательной недостаточности и интоксикации, а также сердечно-сосудистой недостаточности. 14 июня был уточнен диагноз – коронавирусная инфекция. Пневмония дала осложнение в виде септицемии и токсического нефрита, сопутствующее заболевание – ожирение. Состояние пациентки резко ухудшилось 22 июня в 21.30, была диагностирована клиническая смерть.



60-летняя жительница Атырау была доставлена в инфекционный стационар второй областной больницы Атырау 21 июня с двусторонней пневмонией тяжелой формы. При поступлении находилась в постинфарктном состоянии, после стентирования. Имела хронические заболевания. При поступлении состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое, что было обусловлено дыхательной недостаточностью, фоновыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Состояние пациентки резко ухудшилось, 22 июня в 6.10 была диагностирована клиническая смерть. Причина смерти - острая сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность, интоксикация организма, двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы, дыхательная недостаточность. Уточненный диагноз - коронавирусная инфекция.



77-летняя жительница Атырау поступила в инфекционный стационар 18 июня с диагнозом "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония". Пенсионерка имела сопутствующие заболевания - ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию. Пневмония дала осложнение в виде интоксикации организма, дыхательной недостаточности. 22 июня состояние пенсионерки резко ухудшилось, диагностирована клиническая смерть 22 июня в 10.30. Причина смерти: острая легочно-сердечная недостаточность. Уточнен диагноз COVID-19.



57-летняя жительница Жылыойского района была доставлена в провизорный стационар при ЦРБ каретой скорой помощи 22 июня. Ранее обратилась с симптомами ОРВИ в поликлинику по месту жительства. Была обследована как контактная с ранее заболевшим пациентом. Исследование КТ показало двустороннюю полисегментарную пневмонию с поражением 50 процентов легких. Сопутствующее заболевание – глаукома, имеет инвалидность 3-й группы. По месту лечения была переведена в инфекционное отделение, в палату интенсивной терапии, по рекомендации реаниматолога второй областной больницы была подключена к аппарату ИВЛ. 23 июня состояние пациентки резко ухудшилось, диагностирована клиническая смерть, посмертный диагноз: коронавирусная инфекция, дыхательная недостаточность.

На сегодняшний день число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 14.