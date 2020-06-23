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Пять женщин скончались от коронавируса в Атырауской области

Просмотров:510 Опубликовано: Сегодня, 13:35
Пять женщин скончались от коронавируса в Атырауской области
Фото из открытых источников
Сразу пять летальных случаев от COVID-19 зарегистрировали в Атырауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. В общем число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло четырнадцати.

Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Атырауской области. По информации ведомства, все скончавшиеся - женщины, 1978, 1976, 1960, 1943, 1963 годов рождения.

42-летняя жительница Атырау поступила в отделение реанимации второй областной больницы 18 июня с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой формы, у нее был взят анализ на COVID-19. Пациентка была доставлена в медучреждение с сопутствующим диагнозом "злокачественное новообразование прямой кишки", ранее прошла три курса химиотерапии. 19 июня состояние пациентки ухудшилось, в 22.30 была диагностирована клиническая смерть. Посмертный диагноз: коронавирусная инфекция, септический шок, полиорганная недостаточность.

44-летняя жительница Кульсары Жылыойского района поступила в инфекционный стационар второй областной больницы 12 июня с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы", наблюдалась дыхательная недостаточность 3-й степени. Состояние при поступлении оценивалось как крайне тяжелое, нестабильное за счет дыхательной недостаточности и интоксикации, а также сердечно-сосудистой недостаточности. 14 июня был уточнен диагноз – коронавирусная инфекция. Пневмония дала осложнение в виде септицемии и токсического нефрита, сопутствующее заболевание – ожирение. Состояние пациентки резко ухудшилось 22 июня в 21.30, была диагностирована клиническая смерть.

60-летняя жительница Атырау была доставлена в инфекционный стационар второй областной больницы Атырау 21 июня с двусторонней пневмонией тяжелой формы. При поступлении находилась в постинфарктном состоянии, после стентирования. Имела хронические заболевания. При поступлении состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое, что было обусловлено дыхательной недостаточностью, фоновыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Состояние пациентки резко ухудшилось, 22 июня в 6.10 была диагностирована клиническая смерть. Причина смерти - острая сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность, интоксикация организма, двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы, дыхательная недостаточность. Уточненный диагноз - коронавирусная инфекция.

77-летняя жительница Атырау поступила в инфекционный стационар 18 июня с диагнозом "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония". Пенсионерка имела сопутствующие заболевания - ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию. Пневмония дала осложнение в виде интоксикации организма, дыхательной недостаточности. 22 июня состояние пенсионерки резко ухудшилось, диагностирована клиническая смерть 22 июня в 10.30. Причина смерти: острая легочно-сердечная недостаточность. Уточнен диагноз COVID-19.

57-летняя жительница Жылыойского района была доставлена в провизорный стационар при ЦРБ каретой скорой помощи 22 июня. Ранее обратилась с симптомами ОРВИ в поликлинику по месту жительства. Была обследована как контактная с ранее заболевшим пациентом. Исследование КТ показало двустороннюю полисегментарную пневмонию с поражением 50 процентов легких. Сопутствующее заболевание – глаукома, имеет инвалидность 3-й группы. По месту лечения была переведена в инфекционное отделение, в палату интенсивной терапии, по рекомендации реаниматолога второй областной больницы была подключена к аппарату ИВЛ. 23 июня состояние пациентки резко ухудшилось, диагностирована клиническая смерть, посмертный диагноз: коронавирусная инфекция, дыхательная недостаточность.
На сегодняшний день число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 14.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Cucu (Посетители) Сегодня, 15:30
Умереть больше стали после того как написали что будут лечить этим протималерийным препаратом все врачи говорят он опасен что не так почему им лечат? Азитромицин вообщем лучше применять без сопутствующих препаратов.в инструкции же так написано.
 
 

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