Ограничить скорость движения транспорта до 30 км/ч предложили в Казахстане

Общественники из Urban Forum Kazakhstan предлагают ввести ограничение скорости до 30 км/ч в городах Казахстана в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией и для снижения нагрузки на медицинскую инфраструктуру, передает Today.kz.



"В городах, где уже сейчас загруженность коечного фонда для больных коронавирусом составляет 90% и более, предлагаем ограничить максимальную скорость передвижения автотранспорта до 30 км/час и перенастроить все камеры отслеживания скорости на данный показатель. На сегодняшний день такая мера является жизненно необходимой в Алматы и Нур-Султане, поскольку уже сейчас не все горожане могут получить своевременную медицинскую помощь", - говорится в заявлении.



Меры по снижению максимальной скорости являются ключевым элементом программы Vision Zero, направленной на снижение количества пострадавших при ДТП.



"В Вашингтоне с 1 июня стандартное ограничение скорости составляет 20 миль/час (32,19 км/час), в новозеландском Окленде с 30 июня на большинстве улиц вводится ограничение скорости до 30 км/час. В Париже рассматривается ограничение скорости до 30 км/час на постоянной основе, а на кольцевой изолированной дороге Boulevard Périphérique - до 50 км/час", - сообщили общественники.



В заявлении также отмечается, что в Алматы ситуация на дорогах стабильно тяжелая. За первые 5 месяцев 2020 года на дорогах города пострадало более 1100 человек.



"В ситуации перегруженности службы 103 и экипажей скорой медицинской помощи решение об ограничении скорости позволит высвободить ресурсы на борьбу с Covid-19. По данным Центра развития Алматы, 48,7% всех ДТП являются наездами на пешеходов. И именно скорость является главным катастрофическим фактором этих происшествий. При скорости в 30 километров в час вероятность смерти в ДТП для пешеходов и велосипедистов составляет всего 10%, а при скорости в 50 километров в час - уже 85%. В Алматы статистика нарушений, спровоцировавших ДТП, демонстрирует, что причиной 35,6% происшествий является превышение скоростного режима, а в 12,3% случаев причиной ДТП выступает нарушение проезда пешеходных переходов. Эти данные отчетливо показывают, что в Алматы скорость убивает людей беспощадно", - говорится в сообщении.



Ограничение в 30 км/час выбрано из-за действующего в Казахстане нештрафуемого порога нарушения скоростного режима в 10 км/час. То есть водители будут получать штрафы при скорости свыше 40 км/час.



"Вакцины от коронавируса на сегодняшний день не существует, но решения по снижению смертности на дорогах уже есть и используются во многих странах. Мы как общество не должны попустительски относится к человеческим жертвам. Смерти на дорогах не должны считаться ни приемлемыми, ни неизбежными", - заключили в Urban Forum Kazakhstan.