«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Июня
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 402.72 KZT
  • €1 = 451.57 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В этом году казахстанцы не смогут совершить хадж

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:35
В этом году казахстанцы не смогут совершить хадж
Фото из открытых источников
Паломничество в 2020 году будет проходить только при участии очень небольшого количества людей, проживающих в Саудовской Аравии, передает zakon.kz.

Как сообщило Духовное управление мусульман Казахстана со ссылкой на Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия, из-за глобальной коронавирусной инфекции число паломников в этом году будет заметно сокращено.

Эпидемия коронавируса распространилась в более чем 180 странах мира, и количество смертей от COVID-19 достигло уже одного миллиона. Кроме того, семь миллионов человек были заражены.

В связи с этим Министерство здравоохранения Саудовской Аравии установило ряд ограничений в отношении паломничества в этом году, принимая во внимание предотвращение угрозы, создаваемой пандемией и ее распространением, а также требования глобальных организаций здравоохранения.

"Главная задача Королевства Саудовская Аравия – обеспечивать для паломников безопасность совершения хаджа и умры, - говорится в заявлении Министерства хаджа и умры КСА. - С начала пандемии были приняты все меры предосторожности для защиты паломников, и посещение святых мест было ограничено. Чтобы обеспечить безопасность паломников в святых местах, мы еще более ужесточили ограничения с учетом требований исламских стран и международных организаций. Для нас важно предотвратить смертельную эпидемию. Коронавирусная инфекция более распространена в местах массового скопления людей, поэтому было решено, что паломничество в 2020 году будет проходить только при участии очень небольшого числа людей, проживающих в Саудовской Аравии. Решение направлено на предотвращение распространения вируса и защиту здоровья паломников".

По информации источника, сегодня Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по уровню коронавирусной инфекции. Более 160 000 человек были инфицированы в стране.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика