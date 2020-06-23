В этом году казахстанцы не смогут совершить хадж

Паломничество в 2020 году будет проходить только при участии очень небольшого количества людей, проживающих в Саудовской Аравии, передает zakon.kz.



Как сообщило Духовное управление мусульман Казахстана со ссылкой на Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия, из-за глобальной коронавирусной инфекции число паломников в этом году будет заметно сокращено.



Эпидемия коронавируса распространилась в более чем 180 странах мира, и количество смертей от COVID-19 достигло уже одного миллиона. Кроме того, семь миллионов человек были заражены.



В связи с этим Министерство здравоохранения Саудовской Аравии установило ряд ограничений в отношении паломничества в этом году, принимая во внимание предотвращение угрозы, создаваемой пандемией и ее распространением, а также требования глобальных организаций здравоохранения.



"Главная задача Королевства Саудовская Аравия – обеспечивать для паломников безопасность совершения хаджа и умры, - говорится в заявлении Министерства хаджа и умры КСА. - С начала пандемии были приняты все меры предосторожности для защиты паломников, и посещение святых мест было ограничено. Чтобы обеспечить безопасность паломников в святых местах, мы еще более ужесточили ограничения с учетом требований исламских стран и международных организаций. Для нас важно предотвратить смертельную эпидемию. Коронавирусная инфекция более распространена в местах массового скопления людей, поэтому было решено, что паломничество в 2020 году будет проходить только при участии очень небольшого числа людей, проживающих в Саудовской Аравии. Решение направлено на предотвращение распространения вируса и защиту здоровья паломников".



По информации источника, сегодня Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по уровню коронавирусной инфекции. Более 160 000 человек были инфицированы в стране.