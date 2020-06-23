Передается ли коронавирус через еду, рассказали эксперты

В мире пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом через еду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Об этом сообщила эксперт государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, заведующая биолабораторией государственного центра оценки рисков пищевой безопасности Ли Фэнцинь.
"Коронавирус не может передаваться через пищевые продукты. Во всем мире еще не зарегистрировано случаев заражения через пищу. Большой массив данных свидетельствует о том, что пищевые продукты не могут заражаться COVID-19, но могут быть загрязнены", – цитирует ее издание.
Специалист разъяснила, что есть два пути загрязнения пищевых продуктов: через упаковочный материал, на которых был вирус, или заболевшим человеком, который занимается переработкой продуктов питания.
Отмечается, что опасения о том, что коронавирус может передаваться через пищевые продукты, появились после новой вспышки инфекции на оптовом рынке в Пекине.
Новая вспышка COVID-19 случилась на крупнейшем в Пекине оптовом рынке сельхозпродукции "Синьфади" в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок.
Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла.
Также отмечалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что сейчас нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.