Передается ли коронавирус через еду, рассказали эксперты

В мире пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом через еду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Об этом сообщила эксперт государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, заведующая биолабораторией государственного центра оценки рисков пищевой безопасности Ли Фэнцинь.



"Коронавирус не может передаваться через пищевые продукты. Во всем мире еще не зарегистрировано случаев заражения через пищу. Большой массив данных свидетельствует о том, что пищевые продукты не могут заражаться COVID-19, но могут быть загрязнены", – цитирует ее издание.



Специалист разъяснила, что есть два пути загрязнения пищевых продуктов: через упаковочный материал, на которых был вирус, или заболевшим человеком, который занимается переработкой продуктов питания.



Отмечается, что опасения о том, что коронавирус может передаваться через пищевые продукты, появились после новой вспышки инфекции на оптовом рынке в Пекине.



Новая вспышка COVID-19 случилась на крупнейшем в Пекине оптовом рынке сельхозпродукции "Синьфади" в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок.



Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла.



Также отмечалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что сейчас нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.