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Путин поручил повысить налоги для богатых россиян

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:14
Путин поручил повысить налоги для богатых россиян
РИА Новости©
Президент России Владимир Путин поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для плательщиков с высоким доходом, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"С 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей (29,2 миллиона тенге) в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает пять миллионов рублей", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.

Также он предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране. По словам Путина, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза. "В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме возвращается налог на профессиональный доход за прошлый, 2019 год. А для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ. Напомню, что режим для самозанятых вводится у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как видите, успешен. Поэтому с 1 июля на территории всей страны у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых. А значит, люди смогут официально и спокойно работать" , - сказал президент России.

Кроме того, Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информационных технологий до трех процентов.

"Будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 до 3 процентов, что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", - сказал он.

Путин в своем обращении также заявил, что эпидемия коронавируса нанесла огромный удар по мировой экономике. "Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Торговля, работа предприятий, кооперационные связи словно наткнулись на стену карантинов и ограничений", - сказал российский лидер.

"По сути началась глобальная рецессия, спад мировой экономики", - добавил он.


Источник: Tengrinews.kz
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