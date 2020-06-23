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Токаев прибыл в Москву на парад Победы

Просмотров:410 Опубликовано: Вчера, 21:15
Токаев прибыл в Москву на парад Победы
Фото: facebook.com/Berik Uali
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению российского лидера Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Завтра, 24 июня, в 13.00 по времени Нур-Султана Президент Казахстана посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади", - говорится в сообщении.

Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю 75-летия Победы.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву Президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом", - отметил Уали.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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minus (Посетители) Вчера, 23:24
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