Токаев прибыл в Москву на парад Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению российского лидера Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Завтра, 24 июня, в 13.00 по времени Нур-Султана Президент Казахстана посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади", - говорится в сообщении.



Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю 75-летия Победы.



"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву Президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом", - отметил Уали.