534 зараженных коронавирусом зарегистрировали за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (23 июня) в Казахстане выявлено 534 заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Прирост составил 2,9 процента.



В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 77 (2,3)

Атырауская область - 65 (4,4)

Восточно-Казахстанская область - 47 (10,2)

город Шымкент - 47 (3,5)

Карагандинская область - 43 (2,2)

город Алматы - 41 (1,2)

Западно-Казахстанская область - 35 (3,0)

Туркестанская область - 34 (5,5)

Северо-Казахстанская область - 25 (10,2)

Алматинская область - 23 (3,9)

Акмолинская область - 19 (5,4)

Актюбинская область - 18 (2,8)

Павлодарская область - 14 (2,7)

Мангистауская область - 13 (3,0)

Кызылординская область - 12 (2,1)

Костанайская область - 11 (3,1)

Жамбылская область - 10 (1,6)



Выписаны по выздоровлении 356 человек.



7 летальных случаев.



Всего в стране выявлено 18 765 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 514 человек. Летальных случаев - 134.