534 зараженных коронавирусом зарегистрировали за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (23 июня) в Казахстане выявлено 534 заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Прирост составил 2,9 процента.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 77 (2,3) Атырауская область - 65 (4,4) Восточно-Казахстанская область - 47 (10,2) город Шымкент - 47 (3,5) Карагандинская область - 43 (2,2) город Алматы - 41 (1,2) Западно-Казахстанская область - 35 (3,0) Туркестанская область - 34 (5,5) Северо-Казахстанская область - 25 (10,2) Алматинская область - 23 (3,9) Акмолинская область - 19 (5,4) Актюбинская область - 18 (2,8) Павлодарская область - 14 (2,7) Мангистауская область - 13 (3,0) Кызылординская область - 12 (2,1) Костанайская область - 11 (3,1) Жамбылская область - 10 (1,6)
Выписаны по выздоровлении 356 человек.
7 летальных случаев.
Всего в стране выявлено 18 765 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 514 человек. Летальных случаев - 134.
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