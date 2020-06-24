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534 зараженных коронавирусом зарегистрировали за сутки в Казахстане

Просмотров:51 Опубликовано: Сегодня, 07:52
534 зараженных коронавирусом зарегистрировали за сутки в Казахстане
РИА Новости©
За прошедшие сутки (23 июня) в Казахстане выявлено 534 заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Прирост составил 2,9 процента.

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 77 (2,3)
Атырауская область - 65 (4,4)
Восточно-Казахстанская область - 47 (10,2)
город Шымкент - 47 (3,5)
Карагандинская область - 43 (2,2)
город Алматы - 41 (1,2)
Западно-Казахстанская область - 35 (3,0)
Туркестанская область - 34 (5,5)
Северо-Казахстанская область - 25 (10,2)
Алматинская область - 23 (3,9)
Акмолинская область - 19 (5,4)
Актюбинская область - 18 (2,8)
Павлодарская область - 14 (2,7)
Мангистауская область - 13 (3,0)
Кызылординская область - 12 (2,1)
Костанайская область - 11 (3,1)
Жамбылская область - 10 (1,6)

Выписаны по выздоровлении 356 человек.

7 летальных случаев.

Всего в стране выявлено 18 765 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 514 человек. Летальных случаев - 134.


Источник: Tengrinews.kz
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