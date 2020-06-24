Названы 5 опасных лекарств, которые есть в каждой домашней аптечке

Медики назвали пять опасных лекарств, которые есть почти в любой домашней аптечке, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на НГС-Новосибирск.



Лидерами антирейтинга стали средства от изжоги. Антациды могут привести к серьезным последствиям, причем не связанным с пищеварительной системой. Они нарушают всасывание витамина D и кальция, поэтому при злоупотреблении может развиться остеопороз.



Вторыми в списке стали обезболивающие. По словам терапевта Ирины Скороходовой, даже безобидный, по мнению людей, ибупрофен сильно бьет по слизистой желудка.



К таким же отрицательным последствиям приведут все нестероидные противовоспалительные препараты. При частом их применении могут возникнуть даже желудочно-кишечные кровотечения. Привычный анальгин тоже несет в себе опасность для иммунной системы.



На третьем месте оказались таблетки от давления. По словам врачей, люди, которые их принимают без консультации врача, попадают в группу риска по инсульту.



Четвертое место занял аспирин. Медики отметили, что есть пациенты, которые употребляют его при проблемах с давлением. Однако при неконтролируемой гипертензии этот препарат очень опасен: он в восемь раз увеличивает риск геморрагического инсульта.



Также витамины группы B могут вызвать сильную аллергическую реакцию, поэтому врачи включили их в список опасных лекарств. Медики посоветовали потреблять витамины из продуктов питания.