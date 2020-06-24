Названы 5 опасных лекарств, которые есть в каждой домашней аптечке

Медики назвали пять опасных лекарств, которые есть почти в любой домашней аптечке, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на НГС-Новосибирск.
Лидерами антирейтинга стали средства от изжоги. Антациды могут привести к серьезным последствиям, причем не связанным с пищеварительной системой. Они нарушают всасывание витамина D и кальция, поэтому при злоупотреблении может развиться остеопороз.
Вторыми в списке стали обезболивающие. По словам терапевта Ирины Скороходовой, даже безобидный, по мнению людей, ибупрофен сильно бьет по слизистой желудка.
К таким же отрицательным последствиям приведут все нестероидные противовоспалительные препараты. При частом их применении могут возникнуть даже желудочно-кишечные кровотечения. Привычный анальгин тоже несет в себе опасность для иммунной системы.
На третьем месте оказались таблетки от давления. По словам врачей, люди, которые их принимают без консультации врача, попадают в группу риска по инсульту.
Четвертое место занял аспирин. Медики отметили, что есть пациенты, которые употребляют его при проблемах с давлением. Однако при неконтролируемой гипертензии этот препарат очень опасен: он в восемь раз увеличивает риск геморрагического инсульта.
Также витамины группы B могут вызвать сильную аллергическую реакцию, поэтому врачи включили их в список опасных лекарств. Медики посоветовали потреблять витамины из продуктов питания.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz