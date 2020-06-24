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Цены на муку взлетели в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:07
Цены на муку взлетели в Казахстане
Фото: pixabay.com
Первый сорт подорожал на 19%, высший — почти на 23% за год. При этом производство и экспорт в секторе ушли в значительный минус, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на energyprom.kz.

К лету по итогам пяти месяцев мукомолы произвели 1,28 млн тонн муки — на 11,5% меньше, чем годом ранее. Примечательно, что в аналогичном периоде 2019-го также отмечался спад производства — сразу на 17,4%. В целом по итогам прошлого года производство снизилось более чем на 18%.

Наибольшие объемы выпуска в секторе отмечены в Костанайской области: 402,5 тыс тонн — на 0,6% меньше, чем годом ранее. Это 31,5% от РК. Еще 11,3% обеспечили производители Шымкента: 144,4 тыс тонн — сразу на 33,5% меньше, чем год назад. 10,7% пришлось на Акмолинскую область: 137,1 тыс тонн — минус 11,4% за год.

Спрос на муку полностью обеспечивается казахстанскими производителями, импорт в секторе пренебрежимо мал. В то же время реализация на внутреннем рынке по итогам четырех месяцев показала спад к аналогичному периоду годом ранее на 5,1%. Экспорт также ушел в минус.

Напомним, министерство сельского хозяйства РК накладывало ограничения на экспорт муки и зерна, чтобы обеспечить достаточные запасы в период режима чрезвычайного положения. Ограничения действовали до 1 июня.

Минсельхоз заявил, что пандемия COVID-19 и введенные ограничительные меры не оказали существенного влияния на экспорт в секторе. Как и планировалось, по итогам маркетингового года (июль 2019 года — июнь 2020 года) Казахстан экспортирует около 8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, сообщает Interfax.kz.

В то же время, если сравнивать период к периоду, то по итогам января–апреля этого года экспорт непосредственно пшеничной и пшенично-ржаной муки в тоннах упал сразу на 24,1%, в денежном эквиваленте — на 6%.

Главный импортер казахстанской муки — Афганистан (58,9% от всего экспорта в секторе). В эту страну поставки сократились на 25,8% в тоннах, и на 10,1% — в деньгах.

Еще 19,8% продукции ушло в Узбекистан. Здесь экспорт упал сразу на 41% в натуральном, и на 18,4% — в стоимостном выражении.

Цены на муку на внутреннем рынке подскочили почти втрое выше уровня инфляции (6,7%) для муки первого сорта, и в 3,4 раза — для муки высшего сорта.

Так, рост цен в городах составил 22,5% для высшего сорта муки (до 215,1 тенге за килограмм в среднем по РК), и 18,6% — для первого сорта муки (до 171,1 тенге за килограмм).


Источник: newtimes.kz
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