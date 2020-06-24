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Объединить два налога планируют в Казахстане

Просмотров:407 Опубликовано: Сегодня, 10:08
Объединить два налога планируют в Казахстане
Фото:elements.envato.com
В Казахстане предлагают объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога. Об этом сказал министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Предлагается объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты), два налога будут уплачиваться единым платежом. При этом, земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить", - сказал Даленов на пленарном заседании Мажилиса.

Ранее в Министерстве нацэкономики заявляли, что при объединении ставки остаются на прежнем уровне, ничего не подорожает.

"Сегодня это два разных налога, разная методика начисления, две квитанции, и это создает неудобство налогоплательщикам. А для собственников многоквартирных жилых домов земельный налог хотят и вовсе отменить в связи с тем, что на сбор этого незначительного по своему размеру налога нужны большие затраты на администрирование в связи с большим количеством объектов и сложностью расчетов", - сообщали в министерстве.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата одобрен мажилисменами в первом чтении.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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2garin (Посетители) Сегодня, 11:16
можно также принять решение о смертной казни за коррупционные действия?
 
 

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