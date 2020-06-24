"Налог на Google" введут в Казахстане

Иностранные интернет-компании предлагают обязать платить НДС в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В рассматриваемом Мажилисом законопроекте предлагаются нормы, позволяющие обложить налогом на добавленную стоимость иностранные интернет-компании, оказывающие услуги гражданам Казахстана.



"По-другому - "налог на Google". Плательщиками "налога на Google" будут только иностранные интернет-компании, юридических и физических лиц данная норма не коснется. Учитывая, что расширяется налогооблагаемая база, были ли вами проведены предварительные расчеты, насколько увеличится доходная часть бюджета?" - поинтересовался депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев на пленарном заседании палаты.



Министр национальной экономики Руслан Даленов подчеркнул, что норма коснется только иностранных интернет-компаний.



"Она не будет распространяться на казахстанских плательщиков. Это будет способствовать, чтобы интернет-компании встали на учет и уплачивали НДС. Это соответствует международным стандартам. Иностранные интернет-компании готовы уплачивать НДС по этим услугам и работам, но у нас такая норма отсутствовала. Теперь в рамках законопроекта такая норма предлагается. По увеличению доходной части бюджета, ввиду того, что объем услуг не велик, НДС оценивается в объеме двух миллиардов тенге. Если будет расти объем оказываемых услуг, соответственно, и увеличится объем поступающих налогов. Мы будем это контролировать", - сказал Даленов.



Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата" в первом чтении одобрили в Мажилисе.