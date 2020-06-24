«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 24 Июня
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 401.26 KZT
  • €1 = 452.86 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Налог на Google" введут в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:56
"Налог на Google" введут в Казахстане
Фото ©REUTERS
Иностранные интернет-компании предлагают обязать платить НДС в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В рассматриваемом Мажилисом законопроекте предлагаются нормы, позволяющие обложить налогом на добавленную стоимость иностранные интернет-компании, оказывающие услуги гражданам Казахстана.

"По-другому - "налог на Google". Плательщиками "налога на Google" будут только иностранные интернет-компании, юридических и физических лиц данная норма не коснется. Учитывая, что расширяется налогооблагаемая база, были ли вами проведены предварительные расчеты, насколько увеличится доходная часть бюджета?" - поинтересовался депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев на пленарном заседании палаты.

Министр национальной экономики Руслан Даленов подчеркнул, что норма коснется только иностранных интернет-компаний.

"Она не будет распространяться на казахстанских плательщиков. Это будет способствовать, чтобы интернет-компании встали на учет и уплачивали НДС. Это соответствует международным стандартам. Иностранные интернет-компании готовы уплачивать НДС по этим услугам и работам, но у нас такая норма отсутствовала. Теперь в рамках законопроекта такая норма предлагается. По увеличению доходной части бюджета, ввиду того, что объем услуг не велик, НДС оценивается в объеме двух миллиардов тенге. Если будет расти объем оказываемых услуг, соответственно, и увеличится объем поступающих налогов. Мы будем это контролировать", - сказал Даленов.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата" в первом чтении одобрили в Мажилисе.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика