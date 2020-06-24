Советник Токаева прокомментировал интервью Путина о территориальных претензиях к соседним странам

Внештатный советник Президента Казахстана по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов прокомментировал интервью Президента России, где он сказал о "территориальных подарках русского народа". Советник считает, что любые территориальные претензии России к Казахстану исключены, передает zakon.kz.



Если посмотреть фильм полностью, то, понятно, что речь идет об Украине. Просто, видимо, была попытка не называть страну прямо, и пошла речь во множественном числе, из-за чего в других постсоветских республиках каждый подумал про свою страну. Пресс-секретарь оперативно прокомментировал, что территориальных претензий к республикам нет, собственно, это обычная практика, когда президенты неудачно высказываются, а потом пресс-секретари "переводят", устраняя ненужные смыслы. В общем, очевидно, что в фильме подразумевалась Украина, - написал Худайбергенов в Facebook.



Советник обратил внимание на то, что у Казахстана в отличие от Украины иные географические обстоятельства, которые гарантированно исключают любые территориальные претензии со стороны России. Например, в республике нет никаких стратегических объектов типа Черноморского флота.



И даже если кто-то там в России заявляет территориальные претензии, то обычно это политики-шуты, либо маргиналы, на которых нет смысла тратить время, - отметил он.



Ранее в фильме "Россия. Кремль. Путин" Владимир Путин, комментируя изменения в конституцию, заявил, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура не была прописана в союзном договоре.



При создании Советского Союза было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель – традиционных, исторических, российских территорий, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа, - рассуждал Путин.



На следующий день его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Россия не имеет территориальных претензий к соседним государствам.