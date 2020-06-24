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Советник Токаева прокомментировал интервью Путина о территориальных претензиях к соседним странам

Просмотров:507 Опубликовано: Сегодня, 13:04
Советник Токаева прокомментировал интервью Путина о территориальных претензиях к соседним странам
Фото: Facebook Olzhas Khudaibergenov
Внештатный советник Президента Казахстана по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов прокомментировал интервью Президента России, где он сказал о "территориальных подарках русского народа". Советник считает, что любые территориальные претензии России к Казахстану исключены, передает zakon.kz.

Если посмотреть фильм полностью, то, понятно, что речь идет об Украине. Просто, видимо, была попытка не называть страну прямо, и пошла речь во множественном числе, из-за чего в других постсоветских республиках каждый подумал про свою страну. Пресс-секретарь оперативно прокомментировал, что территориальных претензий к республикам нет, собственно, это обычная практика, когда президенты неудачно высказываются, а потом пресс-секретари "переводят", устраняя ненужные смыслы. В общем, очевидно, что в фильме подразумевалась Украина, - написал Худайбергенов в Facebook.

Советник обратил внимание на то, что у Казахстана в отличие от Украины иные географические обстоятельства, которые гарантированно исключают любые территориальные претензии со стороны России. Например, в республике нет никаких стратегических объектов типа Черноморского флота.

И даже если кто-то там в России заявляет территориальные претензии, то обычно это политики-шуты, либо маргиналы, на которых нет смысла тратить время, - отметил он.

Ранее в фильме "Россия. Кремль. Путин" Владимир Путин, комментируя изменения в конституцию, заявил, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура не была прописана в союзном договоре.

При создании Советского Союза было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель – традиционных, исторических, российских территорий, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа, - рассуждал Путин.

На следующий день его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Россия не имеет территориальных претензий к соседним государствам.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:10
Зачем советнику токаева нужно было оправдываться, мне конешно не понять, пусть оправдывается советник путина
Почему в этом году не пишут о выпускниках, мало было оповещано о последнем звонке, нет инфы о ЕНТ, кроме как наподобие этой статьи и статьяхо короне ничего не пишут. Неужели нет др интересных тем
 
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Aльберт (Посетители) Сегодня, 13:50
Цитата: mer
Добавлю к вашему, власть защищает свои ништяки любыми способами, а народ, её раб, во все времена. Ради этого нам с детства льют столько воды, что мы с трудом можем разобраться в течении жизни, в чём суть происходящего вокруг нас.


Согласно раскопкам древних поселений, в 6-7 тысячелетии до нашей эру люди жили в одинаковых домах и ели одинаковою еду. Кто знает.
 
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mer (Посетители) Сегодня, 13:48
Aльберт,Добавлю к вашему, власть защищает свои ништяки любыми способами, а народ, её раб, во все времена. Ради этого нам с детства льют столько воды, что мы с трудом можем разобраться в течении жизни, в чём суть происходящего вокруг нас.
 
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  • mer
 Aльберт (Посетители) Сегодня, 13:19
Отсутствие границ - основа человеческой свободы.

Я хочу быть гражданином мира! А Россия, Украина, Америка - это всего лишь названия, которые дают возможность узкому кругу лиц управлять массами, ссылаясь на "унитарность" и вешая лапшу об идеологиях, расовой исключительности, всех видах независимостей (не понятно от чего) и прочую лапшиху. Порой этот узкий круг лиц присыпая это блюдо крайними формами (как то было у фашистов), заставляет людей верить в то чего нет на самом деле. Стоит неделю посмотреть телевизор в голове уже "патриотизм" и рептилоиды.

Любить нужно своих соседей, родных. Любить можно те места, где ты родился, море любить... Знакомый двор любить. Кефир можно любить, в конце концов! А любить путина, трампа, америку или демократию... ну не знаю. Такое.

Когда нибудь это закончится. Это точно. Но хотелось бы застать то время.
 
 

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