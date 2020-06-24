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«Чтобы ты заболела»: Конфликт мужчины с медиком обсуждают в Казнете

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 13:43
«Чтобы ты заболела»: Конфликт мужчины с медиком обсуждают в Казнете
Кадр из видео
В последние дни в Казахстане стремительно растет число зараженных вирусом COVID-19. Больницы переполнены и в связи с этим в Сети то и дело всплывают жалобы людей о том, что им некуда обращаться за помощью, передает ИА «NewTimes.kz».

На кадрах ролика, опубликованного в группе ztb_kz в Instagram, запечатлен скандал между родственником больного КВИ с врачом.

Мужчина просит госпитализировать пациента.

«Почему вы не можете его принять? Примите платно его! Я не успокоюсь!» – возмущенно кричит он.

Женский голос за кадром, судя по всему врач, объясняет, что это невозможно.

«Хоть платно, хоть бесплатно, если вас нет в списке – то все. Обращайтесь в другую клинику», – говорит специалист.

Затем казахстанец сказал, что они есть в очереди, но только на 30-е число. Его длительность ожидания не устроила и он потребовал принять пациента незамедлительно.

«Да чтобы ты заболела! Ты же клятву Гиппократу давала!» – заключил он.

Видео обрывается на том, как женщина за кадром сказала, чтобы скандалиста не принимали совсем.

Пользователи Сети поделились на два лагеря.

Первые выступили в защиту мужчины, аргументируя это тем, что он находится в безвыходном состоянии.

«Мужик сорвался. С кем не бывает?», «Если честно, когда твой близкий человек, тем более, если это в возрасте или наоборот ребенок болеет, мучается и чахнет на глазах, нервы сдают, а когда ты идешь к людям, которые обязаны помочь, но отказывают в помощи, начинается истерика», «Умирать что ли теперь? Что делать? Правильно сделал», – пишут одни.

Вместе с тем другая половина выступила в защиту врачей, которые в такое непростое для всех время, продолжают работать и терпеть подобные выходки.

«Взрослый мужчина, а самообладания никакого. Надо понимать, что сейчас всем нелегко. Особенно медикам, у них тоже есть семьи», «Какие же терпеливые врачи. Каждый день, наверное, такие попадаются. Откуда столько агрессии, не пойму», «Моя мама врач на пенсии, она каждый день таких видела, которые на понтах, приходят без очереди и хамят персоналу», – говорят они.



Источник: newtimes.kz
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