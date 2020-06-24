Стали известны скорость и стоимость интернета от Илона Маска

Бета-тест спутникового интернета Starlink от Илона Маска планируют начать летом. Портал Hi-News.ru озвучил предположительные скорость интернета и стоимость спутниковой тарелки для его раздачи, передает Tengrinews.kz.Сообщается, что для приема сигналов со спутников пользователям сети Starlink придется покупать специальные спутниковые тарелки. Они уже были замечены на заводе SpaceX в американском штате Техас. Их стоимость пока неизвестна, но, по данным зарубежных источников, такое оборудование стоит от 5000 долларов.Портал отмечает вероятность, что компании придется разработать менее дорогие тарелки, чтобы их могли приобрести все желающие. Хотя есть сообщения, что один спутник Starlink сможет передавать сигналы сразу на 1200 спутниковых антенн. К каждой такой антенне смогут подключиться сотни устройств. В теории жители небольших поселений смогут совместными усилиями купить одно оборудование на всех, что уже не так дорого.По данным портала, совокупность всех спутников Starlink сможет обслуживать 14,3 миллиона спутниковых антенн. На каждую антенну будет выделяться около 1 гигабита в секунду. Каждый пользователь, подключенный к общей тарелке, получит интернет со скоростью около 10-15 мегабит в секунду.Считается, что интернет Starlink сможет не только обеспечить интернетом отдаленные области нашей планеты, но и воспользуется популярностью у любителей онлайн игр - показатель задержки (пинга) составит всего 30 миллисекунд.Однако, чтобы охватить настолько большую аудиторию, компании необходимо вывести на орбиту планеты больше спутников - для этого используются ракеты-носители Falcon-9, внутри которых помещается 60 спутников весом от 100 до 500 килограммов. Свежая партия была отправлена 13 июня 2020 года и, если все пойдет по плану и запуски будут проходить успешно, к 2021 году спутниковый интернет Starlink заработает во всем мире.