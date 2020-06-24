«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 24 Июня
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 401.51 KZT
  • €1 = 453.79 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стали известны скорость и стоимость интернета от Илона Маска

Просмотров:678 Опубликовано: Сегодня, 14:56
Стали известны скорость и стоимость интернета от Илона Маска
Фото из открытых источников
Бета-тест спутникового интернета Starlink от Илона Маска планируют начать летом. Портал Hi-News.ru озвучил предположительные скорость интернета и стоимость спутниковой тарелки для его раздачи, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что для приема сигналов со спутников пользователям сети Starlink придется покупать специальные спутниковые тарелки. Они уже были замечены на заводе SpaceX в американском штате Техас. Их стоимость пока неизвестна, но, по данным зарубежных источников, такое оборудование стоит от 5000 долларов.

Портал отмечает вероятность, что компании придется разработать менее дорогие тарелки, чтобы их могли приобрести все желающие. Хотя есть сообщения, что один спутник Starlink сможет передавать сигналы сразу на 1200 спутниковых антенн. К каждой такой антенне смогут подключиться сотни устройств. В теории жители небольших поселений смогут совместными усилиями купить одно оборудование на всех, что уже не так дорого.

Стали известны скорость и стоимость интернета от Илона Маска


По данным портала, совокупность всех спутников Starlink сможет обслуживать 14,3 миллиона спутниковых антенн. На каждую антенну будет выделяться около 1 гигабита в секунду. Каждый пользователь, подключенный к общей тарелке, получит интернет со скоростью около 10-15 мегабит в секунду.

Считается, что интернет Starlink сможет не только обеспечить интернетом отдаленные области нашей планеты, но и воспользуется популярностью у любителей онлайн игр - показатель задержки (пинга) составит всего 30 миллисекунд.

Однако, чтобы охватить настолько большую аудиторию, компании необходимо вывести на орбиту планеты больше спутников - для этого используются ракеты-носители Falcon-9, внутри которых помещается 60 спутников весом от 100 до 500 килограммов. Свежая партия была отправлена 13 июня 2020 года и, если все пойдет по плану и запуски будут проходить успешно, к 2021 году спутниковый интернет Starlink заработает во всем мире.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Forever Young (Посетители) Сегодня, 17:54
Мне и 4г вполне хватает...главное чтобы стабильно работал!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Guz (Посетители) Сегодня, 17:31
Всё это для сибири и очень отдалёных областей мексики и южной африки.
У нас же 4G не хухры мухры и Илон еонеш хороший парубок,но нам он пока ненужен.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
alanalda1 (Посетители) Сегодня, 15:56
Цитата: tolk
Интернет должен быть бесплатным доя всех!

Вот только мечтать не надо! lol
Никакого "респекта"! На таких как вы интернет Маска работать не будет. Он предназначен для отдалённых областей, где интернет кабелем протянуть невозможно.
Вы же в городах покупать спутниковый интернет по $100 в месяц не будете, так как у вас есть более дешёвые наземные линии.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Василий Кравчук
  • Pankration and MMA
  • Guz
  • Empro
  • Forever Young
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:07
Респект Илону Маску!

Интернет должен быть бесплатным доя всех!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика