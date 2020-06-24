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Простая стратегия борьбы с COVID-19, которую надо срочно принять во всех регионах РК

Просмотров:711 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Простая стратегия борьбы с COVID-19, которую надо срочно принять во всех регионах РК
ФОТО: Depositphotos.com/lyatre
После того, как неизбежность эпидемии коронавируса в Казахстане стала очевидной, пришло также осознание того, что страшна не сама эпидемия, а повышенный риск смерти вкупе с отсутствием эффективной схемы лечения.

На основе этой простой мысли у нас сформировалась стратегия борьбы с КВИ, фокусирующаяся на летальных исходах. Для этого, на мой взгляд, необходимо.

Во-первых, стоит провести анализ летальных случаев, а также тяжёлых и крайне тяжёлых пациентов и выявить группы риска на основании анамнеза, пола и возраста. Например, могут быть выявлены характерные возрастные пороги (60+) и анамнезы: сахарный диабет, бронхиальная астма, ТБ лёгких (?), различные недостаточности (?), аутоиммунные заболевания (?).

Во-вторых, 80% дальнейших усилий следует сосредоточить на том, чтобы:

- обезопасить выявленные группы риска;

- держать их под контролем, например, регулярное бесплатное тестирование состоящих на диспансерном учёте, усовершенствованные программы управления (острыми в данном случае) заболеваниями;

- максимально отсрочить момент их заражения;

- в случае заражения приоритетно (быстро, с высокой концентрацией ресурсов) реагировать на случаи из группы риска.

В-третьих, что касается лёгких и умеренных форм, то свободные ресурсы службы скорой помощи и амбулаторного звена должны быть направлены на заботливое ведение данных случаев. Это снизит негатив в соцсетях. Людям важно не попасть больницу (мало кто этого хочет), а чувствовать, что ими занимаются

В-четвертых, возможно, предложенные выше меры следует совместить с тактикой формирования коллективного иммунитета, т.е. расходовать лишь минимальные ресурсы на лиц (условно) вне групп риска и вне жизнеугрожающих состояний. В действительности, если принять предлагаемую стратегию, а также в случае применимость понятие коллективного иммунитета к КВИ, карантинные меры могут быть вредны как замедляющие его формирование и тем самым увеличивающие продолжительность опасности для лиц из групп риска.

Что касается ресурсной составляющей, то следует перенести акцент с доступности коек на доступность действительно критичных ресурсов, используемых в выявлении и лечении. Давайте поймём: количество коек обеспечивает лишь факт госпитализации. В рамках же предлагаемой стратегии важны точная концентрация и качество ресурсов.

Таким образом, в части ресурсов предлагается следующая тактика.

1. Составить реестр необходимых ресурсов начиная с тестирования и СИЗ до реаниматологического оборудования в соответствии с клиническим руководством (напротив каждого пункта КР выписать необходимые ресурсы).

2. Провести инвентаризацию запасов и пропускную способность систем. Например, «каково максимальное количество тестов, которое может обеспечить регион в сутки?», «на сколько дней хватит СИЗ или тестов при сохранении текущего темпа эпидемии?». Ответы на эти вопросы дадут представлении о соразмерности доступных ресурсов возможному развитию ситуации.

3. Составить график поставок ресурсов по пессимистичному сценарию (с достаточным сроком годности, чтобы в случае развития реалистичного или оптимистичного сценария не нарушать принцип рационального использования бюджетных средств).

4. Определить источники финансирования для закупа ресурсов. На данный момент возможности медорганизаций в этом отношении весьма ограничены, т.к. часть поставок осуществляется ТОО “СК-Фармация” (долгий и ограниченный по возможностям процесс), а другая часть должна закупаться медорганизациями из средств тарифа. Однако, ФСМС не обеспечивает дополнительного целевого финансирования, не использует возможности резервного финансирования, и в целом действует в рамках методов оплаты, уместных лишь в штатном режиме (но не в режиме ЧП). В то же время, возможности финансового участия акиматов ограничены действующим законодательством.

Дополнительно, необходимо синхронизировать комплексы мер по прилегающим регионам.

Таким образом, предложенная стратегия базируется на простом принципе прицельного использования ресурсов.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Phoenixx (Посетители) Сегодня, 17:27
Не понятно овообще чья статья и кто под ней подписывается. Коллективные имунитет - уже опыт есть приязнано на примере не, нет ответов на вопрос сколько это иммунитет сохраняется, если он вырабатывается, хуже всего нет пока наработанной информации чем в будущем выйдет эта болезнь каждому в отдельности, имею ввиду последствия для здоровья в дальнейшей жизни. По факту полная безконтрольность ситуации на данный момент, написано аналитиком-финансистом, до людей дела нет. Очень много примеров за последние 100 лет когда человечество сталкивается с вредным для здоровья явлением, делает что то с этим явлением на основании знаний, которые имеет, а много лет спустя люди пожинают плоду по здоровью от таких экспериментов. Может быть это предложение и имеет место быть тактически но долгосрочные последствия не учтены, потому что наработок пока недостаточно по времени.
 
 

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