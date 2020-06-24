Простая стратегия борьбы с COVID-19, которую надо срочно принять во всех регионах РК

После того, как неизбежность эпидемии коронавируса в Казахстане стала очевидной, пришло также осознание того, что страшна не сама эпидемия, а повышенный риск смерти вкупе с отсутствием эффективной схемы лечения.



На основе этой простой мысли у нас сформировалась стратегия борьбы с КВИ, фокусирующаяся на летальных исходах. Для этого, на мой взгляд, необходимо.



Во-первых, стоит провести анализ летальных случаев, а также тяжёлых и крайне тяжёлых пациентов и выявить группы риска на основании анамнеза, пола и возраста. Например, могут быть выявлены характерные возрастные пороги (60+) и анамнезы: сахарный диабет, бронхиальная астма, ТБ лёгких (?), различные недостаточности (?), аутоиммунные заболевания (?).



Во-вторых, 80% дальнейших усилий следует сосредоточить на том, чтобы:



- обезопасить выявленные группы риска;



- держать их под контролем, например, регулярное бесплатное тестирование состоящих на диспансерном учёте, усовершенствованные программы управления (острыми в данном случае) заболеваниями;



- максимально отсрочить момент их заражения;



- в случае заражения приоритетно (быстро, с высокой концентрацией ресурсов) реагировать на случаи из группы риска.



В-третьих, что касается лёгких и умеренных форм, то свободные ресурсы службы скорой помощи и амбулаторного звена должны быть направлены на заботливое ведение данных случаев. Это снизит негатив в соцсетях. Людям важно не попасть больницу (мало кто этого хочет), а чувствовать, что ими занимаются



В-четвертых, возможно, предложенные выше меры следует совместить с тактикой формирования коллективного иммунитета, т.е. расходовать лишь минимальные ресурсы на лиц (условно) вне групп риска и вне жизнеугрожающих состояний. В действительности, если принять предлагаемую стратегию, а также в случае применимость понятие коллективного иммунитета к КВИ, карантинные меры могут быть вредны как замедляющие его формирование и тем самым увеличивающие продолжительность опасности для лиц из групп риска.



Что касается ресурсной составляющей, то следует перенести акцент с доступности коек на доступность действительно критичных ресурсов, используемых в выявлении и лечении. Давайте поймём: количество коек обеспечивает лишь факт госпитализации. В рамках же предлагаемой стратегии важны точная концентрация и качество ресурсов.



Таким образом, в части ресурсов предлагается следующая тактика.



1. Составить реестр необходимых ресурсов начиная с тестирования и СИЗ до реаниматологического оборудования в соответствии с клиническим руководством (напротив каждого пункта КР выписать необходимые ресурсы).



2. Провести инвентаризацию запасов и пропускную способность систем. Например, «каково максимальное количество тестов, которое может обеспечить регион в сутки?», «на сколько дней хватит СИЗ или тестов при сохранении текущего темпа эпидемии?». Ответы на эти вопросы дадут представлении о соразмерности доступных ресурсов возможному развитию ситуации.



3. Составить график поставок ресурсов по пессимистичному сценарию (с достаточным сроком годности, чтобы в случае развития реалистичного или оптимистичного сценария не нарушать принцип рационального использования бюджетных средств).



4. Определить источники финансирования для закупа ресурсов. На данный момент возможности медорганизаций в этом отношении весьма ограничены, т.к. часть поставок осуществляется ТОО “СК-Фармация” (долгий и ограниченный по возможностям процесс), а другая часть должна закупаться медорганизациями из средств тарифа. Однако, ФСМС не обеспечивает дополнительного целевого финансирования, не использует возможности резервного финансирования, и в целом действует в рамках методов оплаты, уместных лишь в штатном режиме (но не в режиме ЧП). В то же время, возможности финансового участия акиматов ограничены действующим законодательством.



Дополнительно, необходимо синхронизировать комплексы мер по прилегающим регионам.



Таким образом, предложенная стратегия базируется на простом принципе прицельного использования ресурсов.