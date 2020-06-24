Как бороться с коронавирусом дома

Все больше казахстанцев с коронавирусом остаются дома, потому что в стационарах для них не хватает мест. На что обратить внимание при лечении, какие препараты принимать и как долго, рассказала глава Центра укрепления общественного здоровья Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Жазира Ембердиева, передает Today.kz.



По ее словам, при первых признаках коронавирусной инфекции нужно не паниковать, оставаться дома, предупредить руководство, изолироваться от других членов семьи, позвонить в поликлинику по месту жительства или Call-центр на номер 1406. Также сообщить участковому врачу о наличии у вас симптомов.



"Наиболее частыми признаками являются: общая слабость, першение в горле, сухой кашель, потеря обоняния, вкуса, повышение температуры до 38-39 градусов и выше с ознобом, сильная головная боль, боль в мышцах. Иногда болезнь может сопровождаться расстройством пищеварения - рвотой и диареей. Появление дискомфорта в грудной клетке или затруднения дыхания с нарастающей одышкой является характерным проявлением коронавирусной инфекции, которое начинается на 4-8 день болезни. При нарастании симптомов инфекции необходимо немедленно вызывать участкового врача и позвонить в скорую неотложную помощь", - пояснила специалист.



Продолжительность симптомов коронавируса значительно дольше, чем привычной простуды или гриппа - от 10-14 дней при легком течении болезни до нескольких недель в тяжелых ситуациях.



"Чтобы подтвердить или опровергнуть ваши подозрения на коронавирусную инфекцию, следует обратиться к участковому врачу. Доктор оценит симптомы и, если необходимо, назначит обследование на COVID-19 - мазок из носа и зева, чтобы выявить частицы вируса на слизистой методом ПЦР", - уточнила она.



Изолироваться можно дома или в лечебном учреждении. Место определяет врач на основании клинической картины - если вам становится хуже, трудно дышать, есть боль в грудной клетке, вы не можете встать с постели и нарастает слабость, то лечиться лучше в больнице.



"Коронавирусная инфекция в амбулаторных условиях требует исключительно поддерживающей терапии. Это значит, что пока нет доказанных медикаментов, которые воздействуют на сам вирус. Поэтому, как и при любой ОРВИ, при COVID-19 самое важное - помочь организму справиться с болезнью самостоятельно. Обильное питье жидкости - вода, чай, морсы, снижение высокой температуры (более 38,5 градуса), изолироваться в отдельной комнате. При согласовании с врачом можно принимать:

1. Парацетамол, аспирин, нимесулид для снижения температуры;

2. Ингавирин по 90 мг 1 капсула в день – 5 дней или Тамифлю по 75 мг 2 раза в день 5 дней;

3. АЦЦ по 600 мг 2 раза в день 5 дней;

4. Полоскание горла раствором фурацилина 4-5 раз в день.

Если есть сопутствующие хронические заболевания, то продолжить базисную терапию по поводу данных заболеваний", - порекомендовала Ембердиева.



Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию отмечают, что очень непросто заставить себя есть, чтобы получать энергию, когда ты не чувствуешь запаха и вкуса пищи.



"В результате при ухудшении состояния они поступают в больницу обезвоженными и обессиленными, что не ускорило их выздоровление. Поэтому нужно дома усиленно питаться в приоритете легко усваиваемая калорийная еда, вроде каш, кисломолочных продуктов, рыбы, фруктов и овощей. Ограничить физическую активность, важен хороший длительный сон, качественное питание. Если у вас затруднение дыхания, то рекомендуется больше времени проводить на животе, подложив валики под грудную клетку и таз, чтобы содержимое брюшной полости не оказывало давление на диафрагму и не мешало насыщению воздухом и кровью легких. Это поможет вам облегчить дыхание и снизить боль в грудной клетке", - сообщила врач.



По ее словам, участковый врач или медсестра должны ежедневно связываться с пациентом, наблюдать за его состоянием, следить за температурой, общим самочувствием.



"Если же из-за одышки вам стало трудно выполнять обычную домашнюю работу (например, готовить еду) или же вы не можете говорить предложениями и выполнять элементарные гигиенические процедуры, то необходимо немедленно звонить лечащему врачу поликлиники или скорую медицинскую помощь", - уточнила она.