В Пакистане обнаружили черный рынок, на котором продают плазму крови переболевших коронавирусом за 3 тыс фунтов стерлингов, что составляет 1,5 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на The Guardian.

Плазму крови переболевших КВИ продают на черном рынке за 1,5 млн тенге



Информацию об этом сообщили врачи государственных больниц Исламабада. По их словам, они стали свидетелями сделок между пациентами и посредниками.



«Больницы в этом не участвуют, но я видел, как проходит продажа. Обычно к выздоровевшему пациенту обращаются его родственники и просят сдать кровь. Когда в качестве оплаты принимается определенная сумма, обычно от 200 тыс до 800 тыс рупий (от 1 до 4,2 млн тенге), они отправляются в частную лабораторию и извлекают плазму, которую затем «дарят» пациентам», – заявил один из докторов.



Также он рассказал, что даже знаком с одной семьей, которая купила плазму за 3,5 млн рупий (18,5 млн – прим. NT) тенге на черном рынке.



«Они верят, что это чудесное лекарство», – говорит врач.



Между тем некоторые источники в федеральном агентстве расследований информацию подтвердили.



Напомним, на данный момент общее количество заболевших КВИ по Казахстану составило 18 765. А число бессимптомных носителей коронавируса достигло 11 721.



Согласно данным сайта worldometers.info, число заболевших коронавирусом COVID-19 на утро 24 июня достигло в мире 9 млн 353 тыс 735. С начала пандемии скончалось 479 805 человек, вылечилось 5 млн 041 тыс 711 пациентов.