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Житель Уральска палочкой от мороженого расковырял новый асфальт

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 19:20
Житель Уральска палочкой от мороженого расковырял новый асфальт
Кадр из видео
Житель Уральска расковырял палочкой от мороженого свежеуложенный асфальт по улице Гринько в поселке Зачаганск. Таким образом мужчина хотел показать "прочность" дорожного полотна. Действие он записал на видео, которое появилось в Сети, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Видео с мягким асфальтом появилось на странице "Типичный Уральск" в Instagram сегодня, 24 июня. Автор видео ковыряет дорожное полотно, по его словам, палочкой от мороженого.

Как рассказали в акимате Зачаганска, заказчиком ремонта улицы выступили именно они. Подрядчиком, уложившим такой мягкий асфальт, стало ТОО "Евразияжолқұрылыс".

"Мы зафиксировали данную проблему. Асфальт укладывали вчера вечером в послерабочее время, когда на месте уже отсутствовал специалист из акимата, контролирующий процесс ремонта. Сегодня был составлен акт по дефектам, и подрядчик должен заново за свой счет переложить асфальт на данной улице. Как выяснилось, вчера асфальт был слишком холодным, поэтому и получился такой консистенции", - рассказал заместитель акима поселка Зачаганск Асылжан Хайруллин.

Заместитель акима района добавил, что подрядчик уже отремонтировал три улицы в поселке. По его словам, ранее таких нарушений со стороны организации не наблюдалось.



Источник: Tengrinews.kz
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