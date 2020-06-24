Пять проверенных способов снять зуд от укусов комаров

Укусы комаров могут вызывать сильный дискомфорт, особенно если недавно вы были на природе и как следует откормили этих насекомых. И теперь у вас по всему телу множество мелких, раздражающих волдырей, которые не дают никакого покоя, а расчесывать их — не лучший вариант.



Унять непрерывный зуд от укусов комаров можно с помощью простых подручных средств, которые наверняка есть дома у каждого. Но, если на укусы у вас возникла аллергия, вам стоит принять антигистаминные.



Зубная паста

Подойдет самая простая мятная зубная паста. Нанесите немного на место укуса и оставьте на несколько часов. Она подсушит волдыри, уменьшит зуд и отечность. Если укусы беспокоят так сильно, что мешают заснуть, можно нанести пасту и оставить ее на всю ночь.



Яблочный уксус

Приложите к месту укуса ватный диск, смоченный в яблочном уксусе либо в слабом растворе обычного девятипроцентного уксуса (одна чайная ложка на треть стакана воды). Это поможет снять болезненные ощущения и зуд. Но не оставляйте ватный диск с уксусом на теле надолго, достаточно одной минуты, особенно если у вас чувствительная кожа.



Базилик и алоэ

Если дома есть свежий базилик и горшочек с алоэ, то вы легко сможете избавиться от зуда и раздражения после укусов комаров. Разотрите листья базилика в руках, чтобы они дали сок, и приложите к месту укуса. От алоэ отломите небольшую часть листа и протрите соком кожу там, где появились волдыри. Также можно намазать укусы гелем с алоэ, если у вас нет самого растения.



Вода с содой

Щелочной раствор помогает быстро снять зуд от укусов не только комаров, но и других насекомых. Разведите одну чайную ложку соды (можно с горкой) в 200 миллилитрах воды. Смочите в этом растворе ватный диск и протрите все пострадавшие от кровопийц места. Процедуру можно повторять несколько раз в день.



Аспирин

Паста из аспирина снимает боль от укусов, уменьшает зуд и отек. Измельчите несколько таблеток аспирина и смешайте с небольшим количеством воды так, чтобы получилось кашеобразная консистенция. Нанесите смесь на укусы и оставьте до полного высыхания. Если у вас аллергия на аспирин, этим способом пользоваться не стоит.