Токаев обратился к СМИ

Поздравляю работников средств массовой информации с профессиональным праздником! Ваша деятельность в условиях глобальной нестабильности, в частности, борьбы против пандемии, приобретает особое значение. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 27, 2020

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к представителям СМИ и поздравил с профессиональным праздником, передает Tengrinews.kz."Поздравляю работников средств массовой информации с профессиональным праздником! Ваша деятельность в условиях глобальной нестабильности, в частности, борьбы против пандемии, приобретает особое значение", - написал Глава государства в Twitter.Он также поблагодарил СМИ за "полезный вклад в реализацию госполитики, направленной на трансформацию общества".