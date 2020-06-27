Токаев обратился к СМИ

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Поздравляю работников средств массовой информации с профессиональным праздником! Ваша деятельность в условиях глобальной нестабильности, в частности, борьбы против пандемии, приобретает особое значение.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 27, 2020
Комментарии ( 1 )
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