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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Испания начала раздавать деньги гражданам просто так

Просмотров:796 Опубликовано: Сегодня, 10:58
Испания начала раздавать деньги гражданам просто так
Фото: Jon Nazca / Reuters
Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так. Об этом сообщает Euronews.

С пятницы, 26 июня, денежную помощь от государства могут получить 255 тысяч человек из наиболее уязвимых слоев населения. Половина из первых получателей поддержки будут дети. После того, как программу запустят в полном объеме, на выплаты смогут претендовать 850 тысяч домохозяйств или 2,3 миллиона человек.

Минимальный прожиточный доход выплачивается на домохозяйство. Размер выплат для одного человека составит 462 евро. С ростом числа членов семьи размер пособия также будет увеличиваться. Его максимальная величина составит 1015 евро в месяц. В общей сложности ежегодные траты бюджета на программу оцениваются в три миллиарда евро.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Испания лидирует в Европе по масштабу экономического ущерба от коронавируса. О своем банкротстве объявили порядка 100 тысяч испанских предприятий за последние два месяца. При наихудшем сценарии ВВП страны может сократиться на 15 процентов в 2020 году.

Впервые о введении программы минимального прожиточного дохода власти Испании заговорили в апреле. Основной акцент планируется сделать на помощь семьям. После завершения пандемии упразднять выплаты не собираются.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 7 )

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Rfhksufi (Посетители) Сегодня, 14:04
Цитата: kz1990
Король думает о своих подданных.

в России теперь тоже монархия. И что, лучше жить стали?
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 13:52
Цитата: Guz
Кто то скажет аттракцион неслыханная щедрость,однако это не так.
Там про народ думают и входят в его положение,но это не про нас.

Во первых там Монархия,за это Я Европу уважаю все таки монархический строй лучше чем то что у нас и Король думает о своих подданных.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Guz
 kochevneg (Посетители) Сегодня, 13:01
Зато у нас из за несчастных 100 долл кипишу то было. То дадим, то не дадим, потом верните назад государству "атоответственность", 2 раза выплатили и тишина, хотя ситуация все хуже. И пенсионные почему то сократились. Ах, да, надо смотреть не за месяц, а за год...

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Guz
  • kz1990
  • ЁмоЁ
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:46
Это тот случай когда власть не враг народа...хороший пример... beer2
 
-3
  • Сергей Владимиров
  • non_alcoholic
  • Playhrun
 Не поддерживаю Поддерживаю
Rfhksufi (Посетители) Сегодня, 12:35
татарка,
Согласна! Наконец-то у народа освободиться время от добывания хлеба насущного, и можно будет увлеченно грабить магазины, избивать толпой ни в чем неповинных одиноких прохожих, жечь чужие авто. Все как в Штатах. А у нас тут тоска-а-а suicide всех новостей, что аким сменился, но я не помню, честно, как и предыдущий аким выглядел.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Леська
 Guz (Посетители) Сегодня, 12:15
Кто то скажет аттракцион неслыханная щедрость,однако это не так.
Там про народ думают и входят в его положение,но это не про нас.
 
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  • GuF
  • Guz
  • Сергей Владимиров
  • Леська
 татарка (Посетители) Сегодня, 11:46
Молодцы, думают о народе. Не то что у нас.
 
 

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