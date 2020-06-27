В Австралии шахматы обвинили в расизме за то, что белые ходят первыми

Сиднейская радиостанция Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) назвала шахматы расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры ходят первыми.
Российский гроссмейстер Гарри Каспаров и бывший австралийский шахматист Джон Адамс обсудили это в твиттере. Также The Jerusalem Post сообщает, что Адамс отказался от предложения ABC прокомментировать расистский контекст игры.
«Они считают шахматы расистскими, так как белые всегда ходят первыми. Доверьтесь финансируемому налогоплательщиами национальному вещателю, чтобы он применял идеологические рамки ко всему в Австралии! Коронавирус вызвал такую драму, а ABC вещает на нерелевантные темы. Я поражен!» – написал
Адамс.
57-летний Каспаров посоветовал недовольным не играть в шахматы и выбрать другое занятие. «Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская – пожалуйста, возьмите го – там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо, тратя деньги налогоплательщиков для «расследования», – сказал
Каспаров.
«Приятно видеть, что экс-чемпион мира по шахматам Каспаров пнул ABC из-за их независимого освещения игры в шахматы. Здравый смысл преобладает», – отреагировал Адамс.