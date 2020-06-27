Развеян миф о передаче коронавируса

Ученые из Национального института здравоохранения Италии развеяли популярный миф о передаче коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на MedicalXpress.



В ходе исследования ученые выяснили, что вирус, переданный комару через зараженную кровь, не способен к дальнейшим размножению и передаче.



Кроме того, ученые сослались на отчет Всемирной организации здравоохранения, согласно которому кровососущие насекомые не могут быть переносчиками коронавируса. Подчеркивается, что речь идет не только об обычных комарах, но и о тигровых - способных распространять вирус Денге и другие болезни.



Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ, инфекцией заражены почти 9,5 миллиона человек, 484 тысячи скончались.