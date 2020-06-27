Токаев декриминализировал клевету в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о декриминализации клеветы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства", - говорится в сообщении.



Текст закона будет опубликован в печати.



Главной целью законопроекта является повышение эффективности порядка принудительной реализации судебных актов и актов иных органов, имеющих цель обеспечения реальной защиты нарушенных или оспоренных субъективных материальных прав или охраняемых законом интересов.



Напомним, декриминализировать статью о клевете, перенеся ее из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях, поручил Президент страны Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия в декабре 2019 года.