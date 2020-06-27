Выбросили как мусор. Лежащего у больницы карагандинца сняли на видео

В Караганде очевидцы сняли на видео лежащего на земле возле больницы мужчину. Как оказалось, его там оставили медработники, передает корреспондент Tengrinews.kz.Видео с лежащим на земле мужчиной разлетелось по социальным сетям и вызвало широкий общественный резонанс. Автор ролика утверждал, что медработники вывезли мужчину на каталке из здания областной клинической больницы и выкинули как мусор. Также в описании говорилось, что герою ролика некуда идти, поэтому он неподвижно лежит на земле."Вывезли на каталке и просто выбросили как мусор", - пишет автор.Видеозапись вызвала бурную реакцию среди пользователей Интернета. Многие посочувствовали герою ролика. Другие посчитали, что медики не обязаны "нянчиться" с бездомным и к тому же пьяным пациентом.В областном Управлении здравоохранения прокомментировали данный ролик. По данным ведомства, мужчина был выпровожен на улицу потому, что действительно был пьян. К тому же он не нуждался в медицинской помощи."Данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. При нем не было документов, он без определенного места жительства. Так как он не нуждался в медпомощи, оставлять его в больнице не было необходимости. Тем более, что там лежат больные, которым нужны уход и покой", - сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области.Ранее в Шымкенте врач скорой помощи записал эмоциональное видео, на котором показал происходящее возле больниц города. По его словам, тяжелобольных пациентов никуда не принимают, так как все медучреждения переполнены.Позже врач извинился за то, что "посеял панику" среди населения.