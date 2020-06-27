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Выбросили как мусор. Лежащего у больницы карагандинца сняли на видео

Просмотров:938 Опубликовано: Сегодня, 18:31
Выбросили как мусор. Лежащего у больницы карагандинца сняли на видео
Кадр из видео
В Караганде очевидцы сняли на видео лежащего на земле возле больницы мужчину. Как оказалось, его там оставили медработники, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео с лежащим на земле мужчиной разлетелось по социальным сетям и вызвало широкий общественный резонанс. Автор ролика утверждал, что медработники вывезли мужчину на каталке из здания областной клинической больницы и выкинули как мусор. Также в описании говорилось, что герою ролика некуда идти, поэтому он неподвижно лежит на земле.

"Вывезли на каталке и просто выбросили как мусор", - пишет автор.

Видеозапись вызвала бурную реакцию среди пользователей Интернета. Многие посочувствовали герою ролика. Другие посчитали, что медики не обязаны "нянчиться" с бездомным и к тому же пьяным пациентом.

В областном Управлении здравоохранения прокомментировали данный ролик. По данным ведомства, мужчина был выпровожен на улицу потому, что действительно был пьян. К тому же он не нуждался в медицинской помощи.

"Данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. При нем не было документов, он без определенного места жительства. Так как он не нуждался в медпомощи, оставлять его в больнице не было необходимости. Тем более, что там лежат больные, которым нужны уход и покой", - сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

Ранее в Шымкенте врач скорой помощи записал эмоциональное видео, на котором показал происходящее возле больниц города. По его словам, тяжелобольных пациентов никуда не принимают, так как все медучреждения переполнены.

Позже врач извинился за то, что "посеял панику" среди населения.

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: Опубликуйте пожалуйста. Вчера вечером в 21.05 выкинули прямо из больницы мужчину. Сам передвигаться Он не в состоянии. Вывезли на каталке и просто выбросили как мусор. ➖➖➖ Орфография и пунктуация автора сохранены ➖➖➖ @zdravkrg ➖➖➖ UPD от автора: К сожалению оставаться там я не мог. Что с этим дядькой стало я не знаю. Вчера вечером отправил это видео в @zdravkrg , попросил прокоментировать. Пока тишина. Спасибо большое Вам ребята.

Публикация от Все события Караганды (@youtube_krg)




Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Rfhksufi (Посетители) Сегодня, 21:33
Daulet201999,
ну вот представьте, привезли вы родственника скажем с апендицитом или с пневмонией или с сильным отравлением. А медики вам и говорят: "знаете, ну не можем мы вашего родственника принять, койку уже занял другой человек, он ничем не болен, просто пьяный, лежит, орет песни, ему хорошо. Ну проспится через сутки и уйдет, а может и не уйдет, потому что ему уйти некуда. Но можем вашего родственника положить на полу, около туалета, на матрасе".
вы как к такому отнесетесь?
я вам скажу как отнесетесь: станете в пятую позицию и будите вопить: "А зачем я налоги плачу, если мой родственник будет валяться на полу, а какая-то /нехорошее слово/ на койке, хоть и налогов не платит. Подать мне достойные условия!"
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 21:26
М да конечно, ситуация двухзначная. Мужика жалко и конечно если просто так лежать тоже не варик.
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 21:23
Так и знал что все медики *****. ненавижу их. Нелюди.

Rfhksufi,
Мозг включи. Они клятву давали. Что теперь полицейские и судьи должны судить бездомных по другим статьям? А те кто квартиру снимает тоже ведь БОМЖ.
 
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  • Daulet201999
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 20:38
Мммда народ и даже медики бесчеловечны,пусть даже и выпивший и что с того выбрасывать его на мусорку/улицу? Мммда нам все таки до Европы в качестве жизни и добродушии как до Китая раком stena
 
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  • Daulet201999
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  • arelav_74
 Rfhksufi (Посетители) Сегодня, 19:39
Guz,
скажите, а скольких пьяных бомжей вы за свою жизнь усыновили, привели домой, познакомили с женой и детьми, оставили жить у себя на полном обеспечении, снабдив едой, выпивкой, одеждой, развлечениями? Ни одного? вот и санитары/охранники почему-то тоже не хотят.
 
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  • Коммунист.
  • kz1990
  • arelav_74
  • Лия
  • Daulet201999
 Guz (Посетители) Сегодня, 19:12
Люди охамели,вернее та их часть которая обличена минимальной властью пример(санитары,сторожа и секьюрики всех мастей) как можно человека нуждающегося в сочувствии и помощи выкинуть напротив больницы.
Мы ждём уже долго мы народ весьма терпеливы,но терпение может однажды закончится и тогда закон возьмёт верх например как совсем недавно в Грузии.
 
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  • Леська
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  • Лия
  • Daulet201999
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:49
И все таки, к людям надо относиться по-людски, даже к пьяным.
Неизвестно почему он пьян, бывает в жизни по-разному.
В крайнем случае, отправили бы его в вытрезвитель.
Или теперь уже их нет?
 
 

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