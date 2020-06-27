График сдачи ЕНТ для выпускников прошлых лет изменили в Казахстане

Астана. 27 июня. КазТАГ - График сдачи единого национального тестирования (ЕНТ) для выпускников прошлых лет изменили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.
«Более 12 тыс. выпускников прошлых лет, которые должны были сдать ЕНТ 2, 3, 4 июля, теперь будут сдавать экзамен 28, 29, 30 июня с 15.00. Их пропуски остаются действительными, то есть ничего менять не нужно. Если тестируемый не успеет приехать в пункт сдачи ЕНТ, он может написать заявление на электронную почту info@testcenter.kz. Заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки, по итогам его рассмотрения будет принято решение о возможности сдать ЕНТ в ближайшем областном центре», - говорится в сообщении в субботу.
В ведомстве напомнили, что количество желающих принять участие в ЕНТ в этом году составило более 131 тыс. человек, из них 111 113 – выпускники школ этого года.
«72% выпускников уже сдали ЕНТ. 1 июля сдает последний поток выпускников школ текущего года и на этом ЕНТ для выпускников школ 2019-2020 учебного года заканчивается. Для тех, кто сдает ЕНТ с 21 июня по 1 июля, график не меняется», - резюмируется в сообщении.
Напомним, ЕНТ в Казахстане стартовало 21 июня. Ранее, как сообщали в министерстве образования и науки (МОН) РК, ЕНТ планировалось провести с 21 июня по 5 июля, общее количество потоков должно было составить 15.
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