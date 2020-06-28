Похудевший на центнер Максим Фадеев шокировал поклонников

Известный российский композитор, музыкальный продюсер и автор-исполнитель Максим Фадеев похудел на 100 килограммов. Об этой метаморфозе он сообщил в Instagram.



"Всем мир! Это мои шорты... Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!" - подписал он снимок. На фото он продемонстрировал, как спокойно помещается в одну штанину собственных бывших шорт.



Поклонники и друзья продюсера признались, что их шокировал результат, ведь многие привыкли видеть Фадеева грузным мужчиной с окладистой бородой. Вот что пишут пользователи:



"Потрясающе и невероятно!!! Уникально!"



"Вот это перезагрузка, как Вам это удалось? Глазам не верю".



"Невероятно".