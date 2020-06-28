Стало известно о сотнях смертей от COVID-19 при отрицательных тестах

В Москве у пятой части умерших от коронавирусной инфекции пациентов был отрицательный результат лабораторного теста на COVID-19. Об этом сообщил директор Центра внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований профессор Владимир Малахов, передает "Медвестник".
"Из 3,5 тысячи изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20 процентов были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса. Эта информация требует специального исследования", - сказал Малахов.
Он отметил, что данные взяты из обзора международной компании Boston Consulting Group (BCG). По мнению Малахова, причины подобных расхождений могут быть связаны с тем, что при регистрации ряда случаев смерти результаты теста не успели поступить из лаборатории.
"Эта тема требует дальнейшего изучения: каково соотношение ошибок на аналитической стадии и на преаналитической. Есть немало данных, показывающих, что большая часть ошибок, приводящих к неправильному результату лабораторного исследования на SARS-CoV-2 и антитела к нему, находится на преаналитической стадии, которую при традиционном подходе к оценке качества мы не оцениваем", - сказал профессор.
Главный внештатный специалист российского минздрава по клинической лабораторной диагностике Татьяна Вавилова подчеркнула, что результаты лабораторных тестов должны интерпретироваться только в комплексе с клинической картиной заболевания. Пока не решен вопрос клинического значения серологического тестирования.
В июне BCG опубликовала отчет "Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией". В нем говорится, что в апреле и мае в российской столице смерть от коронавируса, подтвержденного ПЦР-тестом, зарегистрировали в 2960 случаях, 602 других летальных случая за тот же период были зафиксированы без ПЦР-теста, однако у этих пациентов была клиническая картина COVID-19.
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