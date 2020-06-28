Могут ли мухи переносить COVID-19?

Всемирная организация здравоохранения продолжает отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Люди задаются вопросом о том, могут ли домашние мухи заразить человека КВИ. На что медики категорично ответили — нет, передает ИА «NewTimes.kz».



«Домашние мухи не являются переносчиками COVID-19», — говорится в ответе на сайте ВОЗа.



Медики пояснили, что в настоящее время не имеется фактических данных или информации, указывающей на то, что домашние мухи способны служить переносчиками вирусного возбудителя COVID 19.



Следом врачи пишут, что вирус, вызывающий COVID 19, распространяется главным образом через капли аэрозоля, который образуется, когда заболевший человек кашляет, чихает или разговаривает.



Кроме того, заражение возможно в случае контакта с загрязненными поверхностями, если человек прикасается после этого к глазам, носу или рту, не вымыв рук.



«Чтобы уберечь себя от инфекции, необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от окружающих и проводить регулярную дезинфекцию поверхностей, к которым регулярно прикасаются люди. Регулярно и тщательно мойте руки и не прикасайтесь к глазам, рту или носу», — снова напомнили специалисты о санобработке.



Стоит отметить, всего в Казахстане выявлено 20 780 заболевших КВИ, число выздоровевших пациентов увеличилось до 12 738 человек. Летальных случаев - 166.