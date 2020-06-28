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Россия заявила о готовности поставлять вакцину против COVID-19 на мировой рынок

Просмотров:1659 Опубликовано: Вчера, 15:38
Россия заявила о готовности поставлять вакцину против COVID-19 на мировой рынок
Фото из открытых источников
Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии заявил, что сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия готова поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам Мурашко, Россия с первых дней пандемии помогает зарубежным странам и готова делать это в будущем.

С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины, - отметил министр.

Ранее 28 июня руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить. По его словам, обычно клинические испытания проводятся в три этапа и занимают несколько лет. Однако в условиях пандемии некоторые фазы испытаний могут сократить на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 01:03
Цитата: Guz
вот только русские переехали с лабораторией в Новосибирск,а нам оставили развалины на бывшем острове

"Вектор"? Так он еще до развалин в 70-х годах уже был в Новосибирске.
 
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Daulet201999 (Посетители) Вчера, 22:13
А почему Казахстан молчит? Где наши лидеры.
 
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 makenych (Посетители) Вчера, 21:49
Специалисты по разваливанию все местные, не гони на брата северного, тебе жить с ним по соседству, а царь он не вечный впрочем как и территории, не северный брат все земли распродал...
 
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Guz (Посетители) Вчера, 17:59
Россия ещё во времена ссср разрабатывала уже вакцину по GOVID -19 в лаборатории которая и сейчас находится у нас в стране на Балхаше,вот только русские переехали с лабораторией в Новосибирск,а нам оставили развалины на бывшем острове и я почему то в этот раз верю в то,что вакцина у них уже есть и это вселяет надежду. Вот только есть одна мелочь их царь перед парадом говорил далеко не о помощи нам, в борьбе с вирусом,а гутарил про территории какие то. Стареет их царь походу.
 
 

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