Россия заявила о готовности поставлять вакцину против COVID-19 на мировой рынок

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии заявил, что сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия готова поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам Мурашко, Россия с первых дней пандемии помогает зарубежным странам и готова делать это в будущем.
С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины, - отметил министр.
Ранее 28 июня руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить. По его словам, обычно клинические испытания проводятся в три этапа и занимают несколько лет. Однако в условиях пандемии некоторые фазы испытаний могут сократить на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора.
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