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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Перевозчик" через лужи появился в Алматы

Просмотров:744 Опубликовано: Вчера, 17:42
"Перевозчик" через лужи появился в Алматы
Кадры из видео
Мужчина перевозит алматинцев через лужи за деньги, передает Tengrinews.kz.

В социальных сетях обсуждается видео, на котором запечатлено, как мужчина после дождя в Алматы перевозит желающих через лужу на тачке.

За кадром женщина отмечает, что за данную услугу "предприимчивому" алматинцу платят 100 тенге.

Другой мужчина, наблюдающий за происходящим поинтересовался, не заболеет ли он потом от такой работы. Ведь молодой человек осуществлял переправу в сланцах.

Комментаторы по-разному отреагировали на видео. Кто-то поддерживал молодого человека, считая его предприимчивым, кто-то пожалел его, считая, что он губит свое здоровье.

"Эта тележка осенью будет стоить как биткоин", "Построили паром в Алмате вчера было открытие", "А как тебе такое, Илон Маск?" - пошутили пользователи под постом.

"Пацан красава! Бабло сшибает, как может! Только на ноги нужно было все-таки одеть!".



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kz1990
  • Neo_85
  • Expert
 Empro (Посетители) Вчера, 21:42
Молодец)
Самое главное, чтобы с него налог за самозанятось не сняли)))
 
-1
  • Aльберт
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 Neo_85 (Посетители) Вчера, 21:12
Молодец чувак, только надо было что то одеть на свои ноги чтоб не заболеть. Болеть в такое время нельзя. Дороже обойдётся.
 
 

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