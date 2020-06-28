Обильный снег выпал в Жамбылской области

Снегопад прошел в горной местности в Жамбылской области. Информацию подтвердили в пресс-службе КЧС МВД РК, прокомментировав видео из соцсетей, передает Tengrinews.kz.



Обильные осадки на приграничной с Кыргызстаном территории снял местный житель. Автор сообщил, что ведет съемку 28 июня в Меркенском районе. Посмотрев видео, некоторые пользователи усомнились, что летом в Казахстане может идти такой сильный снег.





Однако в КЧС МВД РК отметили, что на самом деле для высоты 2000 метров это обычное явление. По данным ведомства, снегопад действительно прошел в 80 километрах от Мерке. К утру снег весь растаял.



