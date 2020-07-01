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1604 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

Просмотров:414 Опубликовано: Сегодня, 08:05
1604 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки
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489 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки. Также выявлено 1115 бессимптомных носителей болезни. Общее число новых инфицированных составило 1604, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения.

Общее число заражений с начала эпидемии выросло до 22 308:

Нур-Султан – 3901 (плюс 56 новых случаев)
Алматы – 386 (плюс 86)
Шымкент – 1654 (плюс 7)
Акмолинская область – 494 (плюс 12)
Актюбинская область – 883 (плюс 21)
Алматинская область – 730 (плюс 10)
Атырауская область – 1654 (плюс 14)
Восточно-Казахстанская область – 845 (плюс 52)
Жамбылская область – 703 (плюс 10)
Западно-Казахстанская область – 1507 (плюс 45)
Карагандинская область – 2318 (плюс 50)
Костанайская область – 512 (плюс 14)
Кызылординская область – 679 (плюс 15)
Мангистауская область – 491 (плюс 7)
Павлодарская область – 783 (плюс 43)
Северо-Казахстанская область – 417 (плюс 17)
Туркестанская область – 861 (плюс 15)

Суммарное число бессимптомных случаев составило 18 757.

Отметим, что что Минздрав и МВК не опубликовали новые данные 1 июля.


Источник: Tengrinews.kz
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