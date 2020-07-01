1604 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

489 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки. Также выявлено 1115 бессимптомных носителей болезни. Общее число новых инфицированных составило 1604, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения.



Общее число заражений с начала эпидемии выросло до 22 308:



Нур-Султан – 3901 (плюс 56 новых случаев)

Алматы – 386 (плюс 86)

Шымкент – 1654 (плюс 7)

Акмолинская область – 494 (плюс 12)

Актюбинская область – 883 (плюс 21)

Алматинская область – 730 (плюс 10)

Атырауская область – 1654 (плюс 14)

Восточно-Казахстанская область – 845 (плюс 52)

Жамбылская область – 703 (плюс 10)

Западно-Казахстанская область – 1507 (плюс 45)

Карагандинская область – 2318 (плюс 50)

Костанайская область – 512 (плюс 14)

Кызылординская область – 679 (плюс 15)

Мангистауская область – 491 (плюс 7)

Павлодарская область – 783 (плюс 43)

Северо-Казахстанская область – 417 (плюс 17)

Туркестанская область – 861 (плюс 15)



Суммарное число бессимптомных случаев составило 18 757.



Отметим, что что Минздрав и МВК не опубликовали новые данные 1 июля.