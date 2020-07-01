1604 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

489 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки. Также выявлено 1115 бессимптомных носителей болезни. Общее число новых инфицированных составило 1604, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения.
Общее число заражений с начала эпидемии выросло до 22 308:
Нур-Султан – 3901 (плюс 56 новых случаев) Алматы – 386 (плюс 86) Шымкент – 1654 (плюс 7) Акмолинская область – 494 (плюс 12) Актюбинская область – 883 (плюс 21) Алматинская область – 730 (плюс 10) Атырауская область – 1654 (плюс 14) Восточно-Казахстанская область – 845 (плюс 52) Жамбылская область – 703 (плюс 10) Западно-Казахстанская область – 1507 (плюс 45) Карагандинская область – 2318 (плюс 50) Костанайская область – 512 (плюс 14) Кызылординская область – 679 (плюс 15) Мангистауская область – 491 (плюс 7) Павлодарская область – 783 (плюс 43) Северо-Казахстанская область – 417 (плюс 17) Туркестанская область – 861 (плюс 15)
Суммарное число бессимптомных случаев составило 18 757.
Отметим, что что Минздрав и МВК не опубликовали новые данные 1 июля.
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