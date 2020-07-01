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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер известный советский актер, родившийся в Казахстане

Просмотров:894 Опубликовано: Сегодня, 08:18
Умер известный советский актер, родившийся в Казахстане
© 24smi.org
Скончался советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, ему было 68 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга актера Ирина Хонда.

"Дорогие мои, любимые! 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом... Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все. Твоя Хонда", - написала она.

О причинах смерти Проскурина не сообщается.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в городе Атбасар (Акмолинская область), где его беременная мать была в командировке с отцом (сопровождавшим железнодорожные вагоны и рефрижераторы), отец - этнический казах. В Актюбинске родители оформили документы на ребенка и привезли его в Москву, где и прошло детство мальчика.

В 1973 году окончил театральное училище имени Бориса Щукина. Стал широко известен после исполнения ролей Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена" и капитана Блинова в фильме "Выйти замуж за капитана". Также снялся в таких картинах, как "Жестокий романс", "Приключения Шерлока Холмса", "Пиковая дама".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Lido (Посетители) Сегодня, 11:00
Жаль, царствие небесной, пусть земля ему будет пухом
 
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  • Guz
 mer (Посетители) Сегодня, 08:34
Жаль, замечательный был актёр, время с..
 
 

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