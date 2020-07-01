Казахстанцев временно освободили от регистрации в России

Казахстанцы до середины сентября освобождены от регистрации в России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт посольства Казахстана в Российской Федерации.



"Президент Владимир Путин внес изменения в свой Указ №274 от 18 апреля 2020 года "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).



Согласно Указу, граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 сентября 2020 года истекает срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены", - говорится в сообщении.



Однако после 15 сентября желающие остаться в России граждане Казахстана должны пройти необходимые процедуры по легализации своего пребывания.