Что изменится с 1 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 1 июл — Sputnik. С июля в Казахстане начнут платить новые пособия многодетным, а еще подорожают сигареты и электроэнергия. Что изменится в стране, расскажет Sputnik Казахстан.



В ожидании решения о жестком карантине



На совещании 29 июня по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции президент Касым-Жомарт Токаев поручил внести в двухдневный срок предложения по жесткому карантину в Казахстане.



На брифинге 30 июня новый глава Минздрава Алексей Цой заявил, что Казахстану необходим четырехнедельный жесткий карантин, чтобы справиться с резким ростом числа больных COVID-19. Среди предложенных вариантов также двухнедельный общереспубликанский карантин.



Окончательное решение будет принято на этой неделе.



Однако точно известно, что в Костанайской области местные власти продлили карантин.



"С 1 июля 00.00 в регионе будут действовать новые ограничения. Соответствующее постановление подписал заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов. Жителям области разрешается свободно выходить из дома, посещать парки, скверы, набережные. Но собираться не более трех человек с соблюдением всех положенных санитарных норм", - сообщает пресс-служба акимата области.



Что запрещено, а что разрешено в Костанайской области, читайте в материале Sputnik.



Новые пособия для многодетных



С 1 июля вступает в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты материнства и детства".



Закон регламентирует размер пособия, которое полагается матерям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей.



За каждого ребенка женщине полагается пособие в размере 4 МРП, то есть 11 112 тенге, или 26 долларов.



До внесения поправок казахстанские матери, у которых было восемь и более несовершеннолетних детей, получали на них пособие как за семерых.



В законе также предусмотрены нормы, защищающие детей, которые пострадали от террористической деятельности.



Рост предельных тарифов на электроэнергию



В Казахстане произошла корректировка предельных тарифов энергопроизводящих организаций.



Из 44 энергопроизводящих организаций тариф был увеличен у 34, у девяти сохранен на прежнем уровне, снижен – у одной. В среднем казахстанцы будут платить за электроэнергию на 200 тенге в месяц больше.



Сдача незаконного оружия онлайн



С 1 июля 2020 года в Казахстане стартует ежегодная акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.



За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП (от 27 780 до 277 800 тенге) за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния.



Вознаграждение будет перечисляться на счет граждан, сдавших предметы вооружения.



Добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности.



Сотрудник органа внутренних дел выедет на место, чтобы забрать оружие.



Цены на сигареты вырастут



С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы устанавливается минимальная розничная цена в размере 440 тенге, сообщает комитет государственных доходов.



До 30 июня минимальная розничная цена на них составляла 420 тенге.



С 1 января 2021 года минимальная розничная цена на сигареты и папиросы поднимется до 460 тенге.



Временная отмена движение трех поездов из Нур-Султана



В Казахстане временно отменено движение трех поездов "Тальго" по направлению из Нур-Султана в Атырау, Уральск и Алматы:



- № 19/20 "Нур-Султан-Нурлы жол - Атырау" отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 1 июля, из Атырау со 2 июля;

- № 95/96 "Нур-Султан-Нурлы жол - Уральск" отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол со 2 июля, из Уральска с 3 июля;

- № 701/702 "Алматы-2 - Нур-Султан-Нурлы жол" отправлением из Алматы-2 с 1 июля, из Нур-Султан-Нурлы жол со 2 июля.



Пассажиры с билетами на указанные поезда могут оформить возврат или приобрести билеты на другие альтернативные поезда. Дополнительная информация — по номеру 105.