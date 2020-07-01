От деления зараженных коронавирусом отказались в Казахстане

От деления на зараженных коронавирусом и бессимптомных больных вновь отказались в Казахстане. На портале Coronavirus2020.kz опубликована общая статистика по новым случаям за сутки, передает Tengrinews.kz.



По данным сайта, число новых случаев за сутки составило 1604:



Нур-Султан - 110

Алматы - 113

Шымкент - 69

Акмолинская область - 92

Актюбинская область - 37

Алматинская область - 98

Атырауская область - 229

Восточно-Казахстанская область - 98

Жамбылская область - 48

Западно-Казахстанская область - 149

Карагандинская область - 191

Костанайская область - 32

Кызылординская область - 45

Мангистауская область - 71

Павлодарская область - 89

Северо-Казахстанская область - 81

Туркестанская область - 52



Общее число инфицированных с начала эпидемии в Казахстане выросло до 41 055.