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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

От деления зараженных коронавирусом отказались в Казахстане

Просмотров:486 Опубликовано: Сегодня, 09:08
От деления зараженных коронавирусом отказались в Казахстане
Фото ©Турар Казангапов
От деления на зараженных коронавирусом и бессимптомных больных вновь отказались в Казахстане. На портале Coronavirus2020.kz опубликована общая статистика по новым случаям за сутки, передает Tengrinews.kz.

По данным сайта, число новых случаев за сутки составило 1604:

Нур-Султан - 110
Алматы - 113
Шымкент - 69
Акмолинская область - 92
Актюбинская область - 37
Алматинская область - 98
Атырауская область - 229
Восточно-Казахстанская область - 98
Жамбылская область - 48
Западно-Казахстанская область - 149
Карагандинская область - 191
Костанайская область - 32
Кызылординская область - 45
Мангистауская область - 71
Павлодарская область - 89
Северо-Казахстанская область - 81
Туркестанская область - 52

Общее число инфицированных с начала эпидемии в Казахстане выросло до 41 055.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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-2
  • Aльберт
  • синдбад
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Guz
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 09:59
Видать прибыль Минздрава стала падать

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 09:40
?
(
это уже похоже на цырк! crazy
 
 

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