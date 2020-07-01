От деления зараженных коронавирусом отказались в Казахстане

От деления на зараженных коронавирусом и бессимптомных больных вновь отказались в Казахстане. На портале Coronavirus2020.kz опубликована общая статистика по новым случаям за сутки, передает Tengrinews.kz.
По данным сайта, число новых случаев за сутки составило 1604:
Нур-Султан - 110 Алматы - 113 Шымкент - 69 Акмолинская область - 92 Актюбинская область - 37 Алматинская область - 98 Атырауская область - 229 Восточно-Казахстанская область - 98 Жамбылская область - 48 Западно-Казахстанская область - 149 Карагандинская область - 191 Костанайская область - 32 Кызылординская область - 45 Мангистауская область - 71 Павлодарская область - 89 Северо-Казахстанская область - 81 Туркестанская область - 52
Общее число инфицированных с начала эпидемии в Казахстане выросло до 41 055.
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